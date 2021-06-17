Gediz Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Kütahya Gediz Belediyesi memur alımı yapacak Son başvuru tarihi 30 Temmuz 2021 ayrıcA çok sayıda personel alımı, mühendis alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Yıldıztepe Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Gediz Belediyesi Personel Alımı



Gediz Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

SIRA NO KADRO UNVANI SINIFI KADRO DERECESİ ADEDİ NİTELİĞİ CİNSİYETİ KPSS PUAN TÜRÜ KPSS TABAN PUANI 1 MEMUR G.İ.H 10 3 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi programlarından birinden

mezun olmak. Kadın/ Erkek P3 En az 60 Puan 2 V.H.K.İ G.İ.H 11 2 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimi, İşletme Bölümlerinden birinden mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak. Kadın/ Erkek P3 En az 60 Puan 3 MÜHENDİS T.H 8 2 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İnşaat Mühendisliği programından mezun olmak. Kadın/ Erkek P3 En az 60 Puan 4 MİMAR T.H 8 1 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Mimarlık Programından mezun olmak. Kadın/ Erkek P3 En az 60 Puan 5 PEYZAJ MİMAR T.H 8 1 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Peyzaj Mimarlığı Programından

mezun olmak. Kadın/ Erkek P3 En az 60 Puan 6 ŞEHİR PLANCISI T.H 8 1 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama Programından veya Harita Mühendisliği Programından

mezun olmak. Kadın/ Erkek P3 En az 60 Puan



BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirttiği boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) V.H.K.İ Kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp

başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.gediz.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru Formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),

c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),

d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

h) V.H.K.İ Kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp

başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.



4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

a) Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 28.07.2021 tarihinden 30.07.2021 tarihine kadar mesai günlerinde 09:00:-12:30 – 13:30-17:00 saatleri arasında müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini;

b) Elektronik ortamda, Belediyemiz [email protected] e-posta adresine, Gediz Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapabileceklerdir.

(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.



5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek sureti ile KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağırılacaktır,

b) Sınava çağırılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağırılacaktır.

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 10.08.2021 tarihinde Belediyemiz www.gediz.bel.tr internet adresinden ve Belediye İlan panosundan ilan edilecektir.

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara idaremizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın

sorumluluğundadır.

f) Hatalı adres bildirimleri ile postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın uluşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.

g) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sözlü sınav; Gediz Belediye Başkanlığı Adnan Menderes Yaşam Parkı Gençlik ve Kültür Merkezi (Kütüphane) salonunda 25.08.2021’de, Saat: 10:00’da yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan

edilen sınav tarihinde sınava katılmayan veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat Konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.



7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat Konularından 15’er puan, Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplam 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet adresinden ilan edilecektir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemiz www.gediz.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

Gediz Belediyesi İşçi Alımı

Son dönemlerde yaptığı istihdam faaliyetlerini işçi alımı şeklinde gerçekleştiren Gediz Belediyesi, kadrosuna aldığı işçileri genellikle sözleşmeli işçi kadrosuyla bünyesine dâhil etmektedir.

Bu işçilere hali hazırdaki işçileri ile aynı sosyal haklar ve yan haklar sağlayan belediye yetkilileri, bütün işçilerine asgari ücretin üzerinde maaş vermekle birlikte gerek olduğu takdirde maaşlarına ek olarak mesai ücreti de ödenmektedir.

Gediz Belediyesi Memur Alımı

Belediye bünyesine memur alacağı zaman yaş, askerlik ve mezuniyet durumu olmak üzere bu üç koşula çok dikkat etmektedir. Özellikle de Gediz Belediyesi memur alımı söz konusu olduğunda, en az lise ve dengi bir okuldan mezun olma kriteri birçok ilanında bulunmaktadır. Belirli bir fakültenin ilgili bölümünden mezun olan donanımlı adayların ise belediye alımlarında şansı daha yüksektir.

Genel memur alımlarına başvuru yapan kişi sayısının fazla olması, rekabetinde artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle memur alımları için başvuruda bulunacağınızda bilgisayar kullanımı gibi alanlara dair sertifikanız var ise mülakata rahatlıkla çağrılabilirsiniz. Mülakat sırasında dikkate alınan kriterleri ise kurumun önceli memur alımı ilanlarını inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Gediz Belediyesi İş İlanları

Gediz'in var olan kent kimliğinin korunmasına devam ederek geliştirilmesi, ekonomik faaliyetlerin şekillenmesi ve ilçenin sembol bir kent haline gelmesi hedefiyle sürdüğü faaliyetleri kapsamında personel alımı yapacak kurum, kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşlarını internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayarak bilgilendirecek.

Gediz Belediyesinde Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Gediz Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gediz Belediyesi kadrosunda personel olmak isteyenlerin zaman zaman belediyenin internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanlarını dikkatli bir şekilde takip etmeleri gerekmektedir. Gediz Belediyesi insan kaynakları biriminin çalışması ile yayınlanacak olan personel alım ilanında belirtilen şartlara uygun olan adayların belediyenin sitesinde yayınlanacak olan iş başvuru formunu doldurarak ön başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuruları kurum kriterlerine uygun olan adaylarla kurum tarafından iletişime geçilmekte ve adaylar mülakata tabi tutulmaktadır. Mülakatı da başarı ile tamamlayan adaylar için güvenlik soruşturması yapılmakta ve buna göre işe alım süreci başlatılmaktadır.

Gediz Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Gediz Belediyesi'nde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Gediz Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Gediz Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Gediz Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. SitemizGediz Belediyesi ve Kütahya'da bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Gediz Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Gediz Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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