Gaziantep Üniversitesi 8 Sürekli İşçi Personel Alımı, Gaziantep Üniversitesi 8 Temizlik Görevlisi personel Alımı Yapacak, iş başvurusu, başvuru formu ve Personel Alımı şartları Detayları haberde...

Gaziantep Üniversitesi 8 Sürekli İşçi Personel Alımı

Gaziantep Üniversitesi 8 Temizlik Görevlisi personel Alımı Yapacak, iş başvurusu, başvuru formu ve Personel Alımı şartları Detayları haberde...

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve KuruluĢlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İşKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli işçi" alımı yapılacaktır. şartları taşıyan adayların, 24-28/02/2020 tarihleri arasında başvurularını Gaziantep İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

B) GENEL ŞARTLAR

-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaŞı olmak,

-18 yaĢını tamamlamıŞ olmak,

-İŞKUR’da ilan edilen iĢgücü taleplerinde belirtilen branĢlarda istenilen belgelere sahip olmak,

-Affa uğramıĢ olsa bile Devletin güvenliğine karĢı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, millî savunmaya karĢı suçlar, Devlet sırlarına karĢı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karĢı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluĢum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamıĢ, bu örgütlere yardım etmemiĢ, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamıĢ ya da kullandırmamıĢ, bu örgütlerin propagandasını yapmamıĢ olmak,

-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamıĢ olmak,

-Yaptırılacak güvenlik soruĢturması ve/veya arĢiv araĢtırması olumlu sonuçlanmak,

-Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

-Askerlik ile iliĢiği olmamak (yapmıĢ olmak, tecilli veya muaf olmak),

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaĢlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, Ģartları aranır.

-Ġlan edilen kadrolara baĢvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli iĢçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.

C) ÖZEL ŞARTLAR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

-En az Ġlköğretim en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu ve 18-35 yaĢ arasında olmak.

Ç) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

BaĢvuru Ģartlarını taĢıyan adaylar 24-28/02/2020 tarihleri arasında Türkiye ĠĢ Kurumu (ĠġKUR) internet sitesinden online olarak veya ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Gaziantep Ġl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine Ģahsen baĢvuru yapabilirler.

D) KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Ġġ-KUR tarafından Gaziantep Üniversitesine bildirilen baĢvurular arasından ilan edilen unvan sayısının 4 (dört) katı kadar 06/03/2020 tarihinde saat:10:00’da noter huzurunda çekilecek kura ile aday belirlenecektir. Kura çekimi Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler.

Kura sonucu belirlenen adaylar kurumun internet sitesinde (www.gantep.edu.tr) mülakat sınav tarihi ile birlikte ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

E) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin baĢvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilecektir. Bu kiĢiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamu kurum ve kuruluĢlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin baĢvuruları kabul edilmeyecektir.

YerleĢtirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlıĢ, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunarak yerleĢenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmıĢ olsa dahi atama iĢlemleri iptal edilecektir. YerleĢtirildiği kadroların nitelik ve Ģartlarını taĢıdığı halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve baĢlatılmayacaktır.

F) SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Kamu Kurum ve KuruluĢlarına ĠĢçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas baĢarı puanı ve baĢarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletiĢimleri, beceri, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplam 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki terim ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Atanmaya hak kazananlardan göreve baĢlamayan veya atanma Ģartlarını taĢımadığından göreve baĢlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından personel belirlenecektir.

Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde Ģartları taĢımadığı anlaĢılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

G) GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve baĢlamaya hak kazanan adaylar Gaziantep Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığı tarafından istenilecek belgeler ile web sayfasında duyurulacak tarihlerde Ģahsen baĢvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak baĢvurular dikkate alınmayacaktır

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