Gaziantep Üniversitesi 139 Garson, Aşçı, Bulaşıkçı ve Personel Alımı Yapıyor

Gaziantep Üniversitesi 7 farklı meslekte 139 İşçi Personel alımı ilanı yayımladı. En az ilköğretim mezunu personel alınacak. Kontenjan dağılımı ve ila numaraları burada.

Gaziantep Üniversitesi İŞKUR aracılığı ile personel alımı ilanı yayımladı. Farklı 7 meslek gurubunda olmak üzere Bulaşıkçı, Fırıncı, Aşçı ve Yardımcısı, Garson, Kasap ve Diyetisyen kadrolarında 139 işçi personel alımı yapacak. Geçici statüde yapılacak Kamu İşçi alımı için başvuru süreci ilanların yayımlanması ile birlikte başladı. En az İlkokul, İlköğretim, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler.

139 Personel Alımı Başvuru Süreci Başladı!

Türki İş Kurumu aracılığı ile yapılacak personel alımı için başvurular Bugün ( 9 Aralık 2021 ) itibari ile başladı. Adaylar başvurularını sadece İŞKUR üzerinden veya telefonda gerçekleştirecekler. En az geç 13 Aralık 2021 tarihine kadar başvuru alınacak.

Nasıl Başvuru Yapılacak?

Adaylar başvurularını elektronik ortamda veya telefonda yapabilecekler. Online başvuru için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantısına girmeniz gereklidir. Telefondan da başvuru alınacak olup Alo170 üzerinden başvuru yapabileceksiniz.

1. Adım: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine tıklayın ve İŞKUR sistemine e-Devlet şifresi ile giriş yapınız.

2. Adım: Açılacak ekranda İşyeri Unvanı kısmında " GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ " yazarak veya aşağıda kadro dağılımı ile birlikte paylaşacağımız iş ilanı numarasını kullanarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

3. Adım: Çıkan ilanlara niteliğinize göre uygun bir şekilde başvuru adımlarını ilerleyerek başvuru yapabileceksiniz.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Kadro Dağılımı ve İş İlanı Numaraları:

15 Bulaşıkçı (Stevard) Alımı - İş İlanı Numarası: 00006452159

3 Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri Alımı - İş İlanı Numarası: 00006452175

29 Aşçı Yardımcısı Alımı - İş İlanı Numarası: 00006452299

9 Aşçı Alımı - İş İlanı Numarası: 00006452310

75 Garson (Servis Elemanı) Alımı - İş İlanı Numarası: 00006452342

5 Kasap Alımı - İş İlanı Numarası: 00006452356

3 Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) Alımı - İş İlanı Numarası: 00006452475

Başvuru Şartları Nelerdir? KPSS Şartı var Mı?

139 İşçi Personel alımı için adaylardan genel olarak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekliliğe hak kazanmamış olmak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, En az İlkokul ve en fazla lisans mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış ve 50 yaşından büyük olmamak, Gaziantep ili Şehitkamil, Şahinbey veya Oğuzeli ilçelerinden birinde ikamet ediyor olmak şartları aranacaktır.

Pozisyonuna Göre Özel Şartlar:

Diyetisyen: 2020 KPSS P93 Puanı en az 60 Olan Adaylar Başvurabilirler. İş yerlerinde bu iş ile ilgili en az 1 yıl süreli olarak deneyimli olmak.

Kasap : İş yerlerinde bu iş ile ilgili en az 2 yıl süreli olarak deneyimli olmak, Hijyen belgesine sahip olmak.

Garson (Servis Elemanı): İş yerlerinde bu iş ile ilgili en az 1 yıl süreli olarak deneyimli olmak, Hijyen belgesine sahip olmak.

Aşçı: 3308 sayılı kanuna göre meslekte kalfalık veya ustalık belgesi ya da M.E.B onaylı mesleki sertifikaya sahip olmak, İş yerlerinde bu iş ile ilgili en az 2 yıl süreli olarak deneyimli olmak, Ustalık ve hijyen belgesine sahip olmak.

Aşçı Yardımcısı: İş yerlerinde bu iş ile ilgili en az 2 yıl süreli olarak deneyimli olmak, Hijyen belgesine sahip olmak.

Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri: 3308 sayılı kanuna göre meslekte kalfalık veya ustalık belgesi ya da M.E.B onaylı mesleki sertifikaya sahip olmak, İş yerlerinde bu iş ile ilgili en az 1 yıl süreli olarak deneyimli olmak, Ustalık ve hijyen belgesine sahip olmak,

Bulaşıkçı (Stevard): İş yerlerinde bu iş ile ilgili en az 1 yıl süreli olarak deneyimli olmak, Hijyen belgesine sahip olmak,

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