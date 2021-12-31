Garanti Bankası 6000 TL Maaşla Personel Alımı (Müşteri Danışmanı)

Garanti bankası bünyesinde istihdam edilmek üzere personel istihdamında bulunuyor. Garanti Bankası müşteri danışmanı ve müşteri temsilcisi alımı yapıyor. Alımı yapılacaklara ortalama 6000 TL maaş verecek.

Garanti Bankası resmi internet sayfası üzerinden personel istihdamında bulunacağını belirtti. İlana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere Sivas ve İstanbul Avrupa yakasına personel alımı yapıyor. İlana göre müşteri danışman alımı yapıyor. İlana göre müşteri danışmanı ve müşteri temsilcisi alımı yapılıyor.

Kimler Başvuru Yapabilir

Adayların affa uğramış olsa bile devlet güvenliğine karşı yüz kızartıcı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ve ağır hapis yatmamış 6 aydan fazla ceza almamış olmaları gerekmektedir.

Erkek adayların askerlik görevini yapmış olması, askerlikten muaf olması, askerlikle ilişiği bulunmaması veya askerlik çağına gelmemiş ya da en az 2 yıl tecil ettirmiş olmaları gerekmektedir.

Adayların görevini yapmasına engel bir durumu bulunmaması gerekmektedir.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

En az lisans ya da meslek yüksekokulu öğrencisi, mezun olmak.

Günde 7 saat olmak üzere haftada 6 gün çalışabilecek adayların başvuruları kabul edilecektir.

Avrupa yakası personeli alımı için Üniversitelerin Lisans bölümlerinden mezun olmak.

İstanbul Avrupa yakasında ikamet ediyor olmak.

Tercihen Segem Sertifikasına sahip olmak.

Başvurular Ne Zaman Nasıl Yapılır

Başvurular https://kariyer.garantibbva.com.tr/Public/Announcement.aspx?GroupID=2 adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Geciktirilen ve farklı yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.