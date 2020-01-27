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Galatasaray Mağazacılık LTD.ŞTİ.Mağaza Müdürü işe Alım İlanı | Galatasaray Mağazacılık LTD.ŞT İş Başvurusu

Galatasaray Mağazacılık LTD.ŞTİ Mağaza Müdürü işe Alım İlanı | Galatasaray Mağazacılık LTD.ŞT İş Başvurusu

Galatasaray Mağazacılık LTD.ŞTİ.Mağaza Müdürü işe Alım İlanı | Galatasaray Mağazacılık LTD.ŞT İş Başvurusu
27 Ocak 2020 Pazartesi 18:06

Galatasaray Mağazacılık LTD.ŞTİ Mağaza Müdürü işe  Alım İlanı | Galatasaray Mağazacılık LTD.ŞT İş Başvurusu

İş İçeriği;

  • Tercihen Üniversite mezunu,
  • Mağaza Yöneticiliği konusunda 3 yıl tecrübeli,
  • MS Office uygulamalarına hâkim,
  • Marka bilinci ile müşteri memnuniyeti odaklı düşünen,
  • Spora ilgi duyan,
  • Müşteri ihtiyaçlarını iyi analiz edebilen,
  • Temsil yeteneği ve iletişim becerisi yüksek,
  • Planlama ve organizasyon yeteneği güçlü,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış

"Mağaza Müdür Yardımcısı" aranmaktadır.

  • Başvuru Şartları;

    Lisans Önlisans Mezunu adaylar
  • en az 3 yıl tecrübeli kişiler
  • Vardiya sistemine mağaza çalışma saatlerine uyum sağlayabilen
  • Mağazayı ve ekibini yönetecek,
  • Mağazada müşteri memnuniyetini sağlayacak,
  • Ekibini yetiştirecek,
  • Mağazacılık KPI'larına hakim.

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/galatasaray-magazacilik-ve-perakendecilik-magaza-mudur-yardimcisi-istanbul-anadolu-yakasi-2431481

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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