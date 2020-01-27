Galatasaray Mağazacılık LTD.ŞTİ Mağaza Müdürü işe Alım İlanı | Galatasaray Mağazacılık LTD.ŞT İş Başvurusu
Galatasaray Mağazacılık LTD.ŞTİ Mağaza Müdürü işe Alım İlanı | Galatasaray Mağazacılık LTD.ŞT İş Başvurusu
İş İçeriği;
- Tercihen Üniversite mezunu,
- Mağaza Yöneticiliği konusunda 3 yıl tecrübeli,
- MS Office uygulamalarına hâkim,
- Marka bilinci ile müşteri memnuniyeti odaklı düşünen,
- Spora ilgi duyan,
- Müşteri ihtiyaçlarını iyi analiz edebilen,
- Temsil yeteneği ve iletişim becerisi yüksek,
- Planlama ve organizasyon yeteneği güçlü,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış
"Mağaza Müdür Yardımcısı" aranmaktadır.
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Başvuru Şartları;Lisans Önlisans Mezunu adaylar
- en az 3 yıl tecrübeli kişiler
- Vardiya sistemine mağaza çalışma saatlerine uyum sağlayabilen
- Mağazayı ve ekibini yönetecek,
- Mağazada müşteri memnuniyetini sağlayacak,
- Ekibini yetiştirecek,
- Mağazacılık KPI'larına hakim.
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/galatasaray-magazacilik-ve-perakendecilik-magaza-mudur-yardimcisi-istanbul-anadolu-yakasi-2431481
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