Fırat Üniversitesi 273 kişilik temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve hasta bakım Personeli Alımı Yapacak İş Başvurusu, Başvuru Formu

Fırat Üniversitesi 75 Kişi Hastane Hizmetlisi (Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri), Fırat Üniversitesi 145 Kişi Temizlik Görevlisi , Fırat Üniversitesi 40 Kişi Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplamda 273 kişilik Personeli Alımı Yapacak Fırat üniversitesi İş Başvurusu, Başvuru Formu İşte Detaylar..
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Üniversitemiz Hastanesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır. Sürekli İşçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 08.06.2020 - 12.06.2020 tarihleri arasında başvurularını Elazığ İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir İlanla ilgili detaylar Üniversitemiz internet adresinde (www.firat.edu.tr) ilan edilecektir.
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