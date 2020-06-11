Fırat Üniversitesi 273 kişilik temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve hasta bakım Personeli Alımı Yapacak İş Başvurusu, Başvuru Formu

Dokuz Eylül Üniversitesi 40 Güvenlik Görevlisi, 249 Temizlik Görevlisi ve 29 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı olmak üzere toplamda 318 Personel Alımı Yapacak, Dokuz Eylül Üniversitesi iş ilanları Dokuz Eylül Üniversitesi iş başvurusu ve başvuru formu