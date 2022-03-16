Filli Boya Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Filli Boya Personel Alımı 2022, Filli Boya İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, Filli Boya İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Filli Boya bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Filli Boya personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Filli Boya İş İlanları 2022

Bulunduğunu konumun hakkını vermek ve her gün bir adım daha ileriye gitmek isteyen bu şirket zaman zaman eleman alımı yaparak personel kadrosunu zenginleştirmektedir. Her yeni personelin şirkete yeni bir değer kattığını düşünen bu şirkette eleman alımı konusunda hassas davranılmaktadır ve sadece bu firmayı geleceğe taşıyabilecek adaylar işe alınmaktadır.

Araştırma Geliştirme / Arge Uzmanı

Elektrik Bakım Mühendisi

Üretim Planlama Uzmanı

Mekanik Grup Yöneticisi

Bölge Satış Sorumlusu

Depo Operasyon Sorumlusu

Satın Alma Uzmanı

Yardımcı Tesisler Mühendisi

Depo Operasyon Sorumlusu

Bölge Satış Sorumlusu

Birlikte çalışanların aileden biri gibi görünüyor olduğu bu şirkette çalışanların sosyal hayatını canlandıracak ve çalışanlar arasındaki iletişimin güçlenmesini sağlayacak etkinliklere yer verilmektedir. Spor faaliyetleri, piknikler, sosyal etkinlikler ve hobi etkinlikler bunlara örnek olarak verilebilir. Ayrıca tüm çalışanlara özel sağlık sigortası, yemek ve ulaşım imkanı tanınmaktadır.

Filli Boya İş İlanlarına Nasıl Başvurulur?

Filli Boya, eleman alımı yapmak üzere iş ilanlarını kariyer.net sitesi üzerinden yayınlamaktadır. Yani bu firmanın bir parçası olmak isteyenlerin yapacağı şey kariyer.net sitesinde bu firmanın ilanlarının yayınlandığı internet sitesini takip etmek olacaktır.

Farklı şehirlerde ve farklı pozisyonlardaki iş ilanları için gerekli koşulları taşıyan adaylar, başvur sekmesi üzerine gelerek seçim yaptığında açılan iş başvuru formunun doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilir. Başvurusu firma tarafından olumlu sonuçlanan adaylar ile iletişime geçilecek olup işe alımda izlenecek yol hakkında bilgi verilecektir.

Çalışılabilecek Pozisyonlar

Sipariş ve sevkiyat planlama memuru

Üretim uzmanı

Bölge destek sorumlusu

Bölge yöneticisi

Kalite yönetim sistemleri uzmanı

Pozisyonların Açıklamaları:

Sipariş ve sevkiyat planlama memuru: Müşterilerin siparişlerinin sorunsuz şekilde iletilmesini sağlayan ve bölge depolarının kontrolünü sağlayan kişilerdir.

Müşterilerin siparişlerinin sorunsuz şekilde iletilmesini sağlayan ve bölge depolarının kontrolünü sağlayan kişilerdir. Üretim uzmanı: Planlanan üretimin gerçekleşmesi için kaynakları kontrol altında tutan kişidir.

Planlanan üretimin gerçekleşmesi için kaynakları kontrol altında tutan kişidir. Bölge destek sorumlusu: Kendi kontrolünde olan mağazalardaki iş akışını sağlayan ve olumsuz durumlara çözüm önerileri getiren kişidir.

Kendi kontrolünde olan mağazalardaki iş akışını sağlayan ve olumsuz durumlara çözüm önerileri getiren kişidir. Bölge yöneticisi: Bulunduğu bölgelerdeki denetimini sağlayan ve şirket üst yönetimi ile irtibatı sağlayan kişidir.

Bulunduğu bölgelerdeki denetimini sağlayan ve şirket üst yönetimi ile irtibatı sağlayan kişidir. Kalite yönetim sistemleri uzmanı: Çalıştığı kurumun ilkelerine bağlı kalarak kalite yönetim sistemlerini oluşturan, denetleyen ve takip eden kişilerdir.

Temel Bilgiler:

Minimum Çalışma Yaşı: 18

Çalışma Saatleri: Hafta içi 08.00-18.00

Alım Yapılacak Şehirler: Kocaeli, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Van vs.