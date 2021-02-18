Fethiye Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

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Fethiye Belediyesi Personel Alımı

Fethiye Belediyesi Personel Alımı

2012 yılında değiştirilen belediyecilik kanunu kapsamında ilçe olarak kabul edilen Efeler Belediyesi, bugün bünyesinde bulundurduğu 83 mahalleye hizmet vermektedir.

Fethiye ’i tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkarak özgün bir kimliğe kavuşturmak, doğaya saygılı, sağlıklı, çağdaş ve yaşanılabilir bir kent yapmak misyonunda olduğunu açıklayan Efeler Belediyesi, insana, doğaya, çevreye ve değerlere saygıyı esas alan bir belediyecilik anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu misyon kapsamında birçok projeye imza atan kurum, projelerine her geçen gün yenilerine eklemekte ve proje alanlarında ve mevcut birimlerinde istihdam etmek üzere zaman zaman da personel alımı yapmaktadır. Son dönemde projelerini hızlandırdığı gözlemlenen belediyenin bu bağlamda çok sayıda personel alımı yapacağı da öngörülmektedir.

Fethiye Belediyesi İşçi Alımı

Kadrosunda memur pozisyonundan çok işçi pozisyonunda çalışabilecek elemanlara ihtiyaç duyan Efeler Belediyesi’nin, özellikle zabıta ve temizlik işçisine ihtiyaç duyduğu, bu pozisyonlarda çalışacak personelleri için hafta içi 08.30 ile 17.30 arasında mesai uyguladığı, ayrıca herhangi bir nedenle mesai saatleri dışında çalışmak durumunda kalan işçilerine ek mesai ücreti ödediği de bilinmektedir.

Fethiye Belediyesi Memur Alımı

Kadrolarda açıklık oluştukça, yıllık olarak belirlenen sayıda Fethiye Belediyesi memur alımı gerçekleştirilmektedir. Alımlarda yaş, tecrübe, KPSS puanı, askerlik durumu ve eğitim seviyesi gibi birçok kriter göz önünde bulundurulmaktadır. Hangi koşullarda alım gerçekleşeceği tamamen duyuruda yer alan pozisyonun görev ve yetkilerine bağlıdır diyebiliriz.

Fethiye Belediyesi memur alımları; ebe, mühendis, şehir ve bölge planlayıcısı, veteriner, genel memur, mimar, güvenlik görevlisi ve avukat gibi birbirinden değişik alanlarda görev yapılmak üzere gerçekleşmektedir. Bunlar haricinde kurumun yeni açtığı bir birimde ya da departmanda çalıştırılmak üzere de memur alımları yapılabilmektedir.

Fethiye Belediyesi İş İlanları

Fethiye ilçesi halkına yetkin personelle, katılımcı, şeffaf, öncü, örnek, insan odaklı, etik değerlere saygılı, toplumcu belediyecilik hizmetleri sunmak amacıyla kadrosuna alacağı personeller için internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlamakta ve halkını bu şekilde bilgilendirmektedir.

Belediye yetkilileri tarafından henüz net bir personel alım takvimi açıklanmamakla birlikte kurumun internet sitesi üzerinden kısa süre içerisinde iş ilanı yayınlanarak Fethiye halkının bilgilendirileceği öngörülmektedir.

Yayınlayacağı iş ilanında personel alımı ile ilgili tüm detayları açıklaması beklenen Efeler Belediyesi’nin kadrosunda daha çok yazı işleri, kırsal hizmetler, zabıta dairesi, temizlik işleri, sosyal hizmetler ve fen işleri birimine yer vereceği ve bu işçileri memur, taşeron işçi ya da sözleşmeli işçi statüsüyle kadrosuna alacağı bilinmektedir.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Fethiye Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fethiye Belediyesi bünyesinde kadrolu memur olmak isteyenlerin KPSS’den yeterli puanı almış olması ve ÖSYM tarafından uygun olan birime yerleştirilmiş olması gerekmektedir.

Sözleşmeli işçi ya da taşeron işçi olarak belediye bünyesinde çalışmak isteyenlerin ise belediyenin resmi internet sitesini takip ederek yayınlayacağı iş ilanlarını incelemeleri ve kendilerine uygun gördükleri birimler için iş başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Fethiye İş İlanları

Fethiye Belediye tarafından yayınlanan duyurular içerisinden herhangi bir ilanın koşullarını sağlayamıyorsanız ya da sizin hedeflediğiniz kariyer planına uygun bir iş ilanı bulamadıysanız, şansınızı özel sektörde deneyebilirsiniz. Kış mevsimi oldukça ılık geçen bu mevkide, yılın 4 mevsimi Fethiye iş ilanları aracılığıyla meslek sahibi olabilirsiniz.

Fethiye Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Fethiye Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor.