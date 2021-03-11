Fatsa Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Ordu Fatsa Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Fatsa Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Fatsa Belediyesi Personel Alımı

Ordu’nun en çok bilinen, büyük ve gelişmiş bir ilçesi olan Fatsa’da belediyecilik faaliyetlerinin başlaması 1876 tarihine dayanmaktadır.

Fatsa’yı sahip olduğu bütün kaynakları ile birlikte kalkındırmak hedefinde olan Fatsa Belediyesi, bu hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürürken, vatandaşlarının ihtiyaçlarını, memnuniyetlerini ve şehrin modernizasyonunu da en iyi şekilde yönetmeye çalışmaktadır.

Fatsa için gerekli bütün yatırımların yapılmasını ve hayata geçirilmesini isteyen kurum yetkilileri, bu faaliyetlerine hız kazandırmak adına belediye kadrosuna destek hizmetleri, temizlik işleri, zabıta müdürlüğü, fen işleri, insan kaynakları ve eğitim gibi birimlerde çalıştırmak üzere deneyimli, deneyimsiz ve engelli personel alımı yapmayı planlamaktadır.

Fatsa Belediyesi İşçi Alımı

Fatsa Belediyesinin personel alımı yapmayı planladığı proje alanları dikkate alındığında kurumun memur akımından çok işçi alımı yapacağı öngörülmektedir.

Kadrosuna aldığı işçileri genellikle sözleşmeli işçi olarak istihdam etmeyi tercih eden kurum, bu işçilerini hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında çalıştırmakta ve mesai saatleri dışında çalışan personellerine maaşlarına ek olarak fazla mesai ücreti ödemektedir.

Fatsa Belediyesi Memur Alımı

Memurluk yaşı için ise kimi kadrolarda 30 kimi kadrolarda 35 yaş şartı bulunmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi yaş durumu kadroya göre değişkenlik gösterdiği için kesin bir yaş aralığı belirtemiyoruz. Bu nedenle 30 yaşını dolduran adaylar Fatsa Belediyesi memur alımı için gün sayarken, önceki alımları kontrol ederek yaş şartının ne olduğunu öğrenmesi daha uygun olacaktır.

Özellikle de lisans ve üzeri eğitim düzeyinde mezunlar için açılan memurluk kadrolarında en fazla istenilen yaş aralığının 40-45’e kadar çıkabildiği bilinmektedir. Bu nedenle üst düzey alımlarda, hem alt yaş sınırının hem de üst yaş sınırının daha da yükseldiğini söylemek mümkün.

Fatsa Belediyesi İş İlanları

Bütün faaliyetleri hakkında şeffaflık ilkesi doğrultusunda internet sitesi aracılığıyla vatandaşlarını bilgilendiren Fatsa Belediyesi, kadrosuna alacağı personeller hususunda da internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlamaktadır.

Yayınladığı iş ilanlarında genellikle açık pozisyonlara, çalışma şartlarına ve personel adaylarında aranacak niteliklere yer veren Fatsa Belediyesi, başvuru yapacak olan vatandaşlarından iş ilanında yayınlanan niteliklere uygun olmaları halinde başvuru yapmalarını istemektedir.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Fatsa Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fatsa Belediyesi, kadrosunda sözleşmeli işçi ya da taşeron işçi olarak çalışmak isteyen vatandaşlarına belediyenin resmi internet sitesinde yayınlanacak olan iş başvuru formunu eksiksiz doldurarak ön başvuru yapmalarını ilk şart olarak sunmaktadır.

Kadrosunda çalıştıracağı bütün personellerine birim ayrımı yapmaksızın insan kaynakları aracılığıyla mülakat uygulayan kurum, mülakatta başarılı olan adaylar için işe alım sürecini başlatmaktadır.

Fatsa Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Fatsa Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Fatsa Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Fatsa Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Fatsa Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Fatsa Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Fatsa Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Fatsa Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©