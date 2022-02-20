Evkur Personel Alımı ve İş İlanları 2022

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Evkur iş ilanlarına Nasıl Başvurulur?

EVKUR İş başvurularını kariyer platformları üzerinden değerlendirmektedir. Ülkemizde bilinen ve en büyük kariyer portalları olan kariyer.net, tr.indeed.com ve secretcv.com adresleri üzerinden şirketin yayımladığı tüm ilanları rahatlıkla görebilirsiniz. Bu kanallar aracılığı ile EVKUR’da kariyer fırsatı yakalamak için lazım olan tek şey bir üyeli oluşturup özgeçmişinizi bu sitelere yüklemek.

EVKUR resmi internet sitesi üzerinden iş başvuruş kabul etmemekte olup aynı zamanda EVKUR İş başvuru formu da bulunmamaktadır. Bu bağlamda adayların yukarıda bulunan kariyer portalları üzerinden iş başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Evkur Çalışan Maaşları Ne Kadar?

Şirket kurumsal yapısı ve iş gücüne verdiği değer sebebi ile çalışanlarına oldukça adil çalışma şartları ve ücretler sağlamaktadır. Günlük 8.5 saat mesai yapan çalışanlar yemek ve çay molası gibi haklara sahipler. Aynı zamanda çalışanların haftalık izin hakları bulunmaktadır. EVKUR’da maaşlar asgari ücretin %10 daha fazlasından başlayıp çalışılan pozisyona göre artmaktadır. Buna ek olarak Çalışanlara maaş ile beraber yemek ve prim hakkı da tanınmaktadır.