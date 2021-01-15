Evde paketleme işi arayanlar müjde! 8 farklı alanda paketleme işi yapacak işçi alınacak

Evde paketleme işi arayanlar için İŞKUR üzerinden 8 farklı alanda paketleme iş yapacak işçi alınacağı görüldü. İŞKUR üzerinden yayımlanan paketleme işi iş ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları aktarıldı.

Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin merakla beklediği paketleme işi iş ilanları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlandı.

EVDE PAKETLEME İŞÇİSİ

İŞKUR üzerinden yayımlanan paketleme işi iş ilanında Bobin Paketleme İşçisi, Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi, Kumaş Paketleme İşçisi, Makarna Paketleme İşçisi, Mobilya Paketleme İşçisi, Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme), Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb.,Paketleme işçisi, Paketleme İşçisi (Gıda) alınacağı bildirildi.

Başvurularda adaylar başvurularını yapmaları durumunda evlerinde çalışma durumu olduğu takdirde işi evden de yapabileceği bilgisine ulaşıldı.

EVDE PAKETLEME İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk ceza kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

PAKETLEME İŞÇİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Paketleme işçisi alım ilanlarına adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresi üzerinde başvuru yapabilir.

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