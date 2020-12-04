EÜAŞ Genel Müdürlüğü 150 DAİMİ İŞÇİ Personel Alımı Yapacak

EÜAŞ Genel Müdürlüğü işkur üzerinden 150 DAİMİ İŞÇİ Personel Alımı Yapacak Şirketimiz taşra işyerlerimize 4857 sayılı İş Kanununa tabi çalıştırılmak üzere 150 daimi işçi alımı yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğünce yayınlanacak ilanda aranılan şartları taşıyan istekliler, son başvuru tarihine kadar Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla adaylık başvurusunda bulunabilirler.

EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 150 DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAKTIR.



Şirketimiz taşra işyerlerimize 4857 sayılı İş Kanununa tabi çalıştırılmak üzere 150 daimi işçi alımı yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğünce yayınlanacak ilanda aranılan şartları taşıyan istekliler, son başvuru tarihine kadar Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla adaylık başvurusunda bulunabilirler.

Adaylarda aranılan şartlar Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 10.12.2020 tarihinde ilan edilecek olup, İş Kurumuna başvuruda bulunacak adayların;

Başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı aday, öncelik hakkına sahip olarak başvuranlar arasından da açık iş sayısının 4 katı aday sözlü mülakat sınavına girmek üzere noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir. Kura çekimi tarih, saat ve yeri ile sözlü sınav gün, saat, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Şirketimiz web sayfası olan www.euas.gov.tr adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmaz.

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması,

2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,

3- Öncelik Belgesi olanların öncelik belgelerinin bulunması,

4- Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması,

5 30 yaşını bitirmemiş olması