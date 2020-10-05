Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Personel alımı iş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Personel alımı iş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu

KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 4 ENGELLİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR

Teşekkülümüz Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen 4 engelli işçinin açıktan işe alınabilmesini teminen, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden işgücü talebinde bulunulmuş olup, söz konusu talebimizin 08.10.2020 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu işgücü ilanı anılan İl Müdürlüğü tarafından, 08.10.2020 tarihinde Türkiye İş Kurumu www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup, isteklilerin bahse konu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.