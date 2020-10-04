Eti maden işletmeleri genel müdürlüğü 4 engelli personel alımı yapacak İş ilanı iş başvurusu ve başvuru formu

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 4 ENGELLİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 4 ENGELLİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR



Teşekkülümüz Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) aşağıdaki tabloda

özellikleri belirtilen 4 engelli işçinin açıktan işe alınabilmesini teminen, Kamu Kurum ve

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

hükümlerine göre, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden işgücü talebinde

bulunulmuş olup, söz konusu talebimizin 08.10.2020 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu işgücü ilanı anılan İl Müdürlüğü tarafından, 08.10.2020 tarihinde Türkiye İş

Kurumu www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup, isteklilerin bahse konu

ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

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