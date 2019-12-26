Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 32 İşçi Personel Alımı Yapacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İLE

KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 32 SÜREKLİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR

Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 16 ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 16 olmak üzere toplam 32 sürekli işçi için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır.

Aşağıdaki tabloda belirtilen 32 sürekli işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 30.12.2019 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu 32 sürekli işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 30.12.2019 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

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