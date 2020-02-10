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Eti Gıda Tic San Tic Modern Kanal Satış Temsilcisi Eleman Personel Alımı

Eti Gıda Tic San Tic Modern Kanal Satış Temsilcisi Eleman Personel Alımı

Eti Gıda Tic San Tic Modern Kanal Satış Temsilcisi Eleman Personel Alımı
10 Şubat 2020 Pazartesi 13:52

Eti Gıda Tic San Tic Modern Kanal Satış Temsilcisi Eleman  Personel Alımı

İş İçeriği;

  • Lisans mezunu,
  • İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip
  • Takım çalışmasına yatkın,
  • Yenilikçi, yaratıcı ve analitik düşünme becerisi olan,
  • Dinamik çalışma ortamına uyum sağlayabilen,
  • İletişim ve koordinasyon becerisi güçlü,
  • MS Office uygulamalarına hakim,
  • B sınıfı ehliyeti olan ve aktif olarak araç kullanan,
  • Seyahat engeli olmayan,
  • Askerlik hizmetini tamamlamış(erkek adaylar için)
  • Sorumlu olduğu satış noktalarında rut planı doğrultusunda müşteri ziyaretlerini gerçekleştirmek.
  • Şirket satış stratejileri doğrultusunda, sorumlu olduğu müşterilerin yönetimini sağlamak.
  • Satış analizleri ve saha çalışmalarıyla satış verimliliğini arttıracak uygulamalar gerçekleştirmek.
 
Başvuru Şartları;

Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar

  • Askerlik yapıldı Yada Muaf olan Erkekler

  • Sürekli / Tam zamanlı çalışabilen

  • En az 1 yıl tecrübeli adaylar

    Satış alanında tecrübeli

    Uzman

  • Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net//is-ilani/eti-gida-tic-san-ve-tic-a-s-modern-kanal-satis-temsilcisi-2355123

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Eti Gıda Tic San Tic Modern Kanal Satış Temsilcisi Eleman P
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