Eti Gıda Tic San Tic Modern Kanal Satış Temsilcisi Eleman Personel Alımı
Eti Gıda Tic San Tic Modern Kanal Satış Temsilcisi Eleman Personel Alımı
İş İçeriği;
- Lisans mezunu,
- İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip
- Takım çalışmasına yatkın,
- Yenilikçi, yaratıcı ve analitik düşünme becerisi olan,
- Dinamik çalışma ortamına uyum sağlayabilen,
- İletişim ve koordinasyon becerisi güçlü,
- MS Office uygulamalarına hakim,
- B sınıfı ehliyeti olan ve aktif olarak araç kullanan,
- Seyahat engeli olmayan,
- Askerlik hizmetini tamamlamış(erkek adaylar için)
- Sorumlu olduğu satış noktalarında rut planı doğrultusunda müşteri ziyaretlerini gerçekleştirmek.
- Şirket satış stratejileri doğrultusunda, sorumlu olduğu müşterilerin yönetimini sağlamak.
- Satış analizleri ve saha çalışmalarıyla satış verimliliğini arttıracak uygulamalar gerçekleştirmek.
Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar
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Askerlik yapıldı Yada Muaf olan Erkekler
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Sürekli / Tam zamanlı çalışabilen
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En az 1 yıl tecrübeli adaylar
Uzman
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Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net//is-ilani/eti-gida-tic-san-ve-tic-a-s-modern-kanal-satis-temsilcisi-2355123
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