Et ve Süt Kurumu Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru

Et ve Süt Kurumu çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı ne zaman yapacak, Et ve Süt Kurumu insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında.. GÜNCEL İLAN BELEDİYE 88 işçi alacağını duyurdu.

Et ve Süt Kurumu tarafından yayınlanan ilana göre; Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere 88 personel alınacak. Alınacak personeller 1 Ocak 2023 tarihinde göreve başlayıp 30 Haziran 2023 tarihine kadar görev yapacaklar. 6 ay süreli 53 kişi asgari ücretin %30 fazlası (4 engelli, 2 primli mağaza çalışanı), 4 kişi asgari ücretin %35 fazlası, 12 kişi asgari ücretin %40 fazlası,19 kişi asgari ücretin %45 fazlası toplam 88 kişilik hizmet alımı. Yapılan ihale sonucunda ihaleyi kazanan firma tarafından ilan yayınlanması durumunda, işe alınacak olan personellerle ilgili başvuru şartları, başvuru zamanı ve diğer tüm detaylar paylaşılacak.

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