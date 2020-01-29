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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Engelli Personel Alımı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Engelli Personel Alımı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Erzincan Tavuk Kombinasında istihdam edilmek üzere paketleme işçisi olarak engelli personel alımı yapacaktır..

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Engelli Personel Alımı
29 Ocak 2020 Çarşamba 12:09

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Engelli Personel Alımı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Engelli Personel Alımı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Erzincan Tavuk Kombinasında istihdam edilmek üzere paketleme işçisi olarak engelli personel alımı yapacaktır..

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESK)
Erzincan Tavuk Kombinası Engelli İşçi Talep Listesi

1) İstihdam adresi; Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü - ERZİNCAN
2) 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak istihdam edilecektir.
3) Sağlık Kurulu Raporu sınavı kazanarak işe alınacaklardan istenecektir.
4) İş Kur tarafından Kuruma bildirilen adaylar istenilen evrakları yukarıda belirtilen Kurum adresine ileteceklerdir.
5) Kura çekimi 07.02.2020 tarihinde 14:00 da Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü binasında çekilecektir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #personel alımı #et ve süt kurumu #et ve süt #engelli personel #personel #engelli
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