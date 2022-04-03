Esenboğa Havalimanı İş İlanları 2022

Esenboğa Havalimanı Personel Alımı 2022, Esenboğa Havalimanı İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, Esenboğa Havalimanı İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Esenboğa Havalimanı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Dardanel personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

TAV Havalimanları Holding tarafından işletilmekte olan Esenboğa Havalimanı personel alımı ile kadrosunu sürekli geliştirmektedir. Böylece yolculara da daha iyi hizmet verilmektedir. Eğer siz de firmaya başvuru yapmak istiyorsanız, bunun iki yolu vardır. Bunlardan biri TAV Group’un Kariyer.net üzerindeki hesabını takip ederek, ilgili ilanlara müracaat etmedir.

İkincisi ise Esenboğa Havaalanı personel alımı yapan mağazalar yardımıyla müracaat etmedir. Kurumun içerisine hizmet veren çok sayıda firma olup, bunların da çalışan ihtiyaçları vardır. Bunlar da kariyer siteleri yardımıyla bunları paylaşmaktadır.

Bu şekilde yapılan başvurular ön değerlendirmeyi geçmesi ardından, ilgili kişiler mülakat için çağrılmaktadır. Bunun da tamamlanmasıyla birlikte, işe alım süreci biter.

Esenboğa Havalimanı Personel Alımı

Esenboğa her yıl aktif olarak kullanılır. Bu nedenle hızlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Bu süreçte çalışan gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak havalimanı iş ilanları verilerek, ilgilenen adayların başvuruları kabul edilmektedir.

Gerek TAV Grubu, gerekse havaalanı içinde bulunan mağazaların verebileceği çok sayıda ilan vardır ve bazıları şöyledir;

Satış Temsilcisi: İletişim kurabilme, sorumluluk bilincine sahip olma, görevlendirildiği alan üzerine konuşabilme yeteneği bulundurma gibi sorumlulukları vardır Garson: İşletmeye gelen misafirlere menüleri verme, yiyecek ve içecek tavsiyelerinde bulunma, bunların servisini yapma gibi görevleri vardır. Asistan Hava Trafik Kontrolörü: Pilotlara telsiz kullanarak bilgi iletme, gerekli talimatları belirtme gibi görevleri vardır. İletişim esnasında aksaklığa, yanlış anlamalara sebep olabilecek pelteklik, gizli kekemelik gibi durumların da bulunmaması gerekir. Elektrik Teknikeri: Meydana getirilen planları oluşturma, elektrik sistemlerini takip etme ve periyodik bir düzen bakım & onarım işlemlerini gerçekleştirme gibi görevleri vardır.

Esenboğa Havalimanı ayrıca vasıfsız eleman da almaktadır. Havalimanı işçi alımı gerçekleştirilmekte olup, bu kapsamda temizlik personelleri de kabul edilmektedir. Eğer bu ilanlara müracaat etmek istiyorsanız, normal bir şekilde ilanları takip etmek yeterlidir. Firma buna yönelik bir gereksinimi olduğunda, gerekli duyuruları verecektir.

Esenboğa Havalimanı Güvenlik Alımı

Esenboğa Havalimanı kurum kapsamında bulunan çalışanların ve yolcuların korunabilmesi, güvenli bir ortam meydana getirilmesi için havalimanı güvenlik alımı yapmaktadır. Bunlara başvurmak istiyorsanız, açık pozisyonların oluşması beklenmeli, yayınlandığında kısa sürede müracaat etmeniz gerekmektedir.

Ancak öncesinde gerekli güvenlik belgelerine sahip olma gibi tüm nitelikler de sağlanmalıdır.

Esenboğa Havalimanı İş Başvurusu

Esenboğa Havalimanı iş başvurusu, online sistemler üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Eğer aşağıdaki aşamalar takip edilirse, müracaat yapılabilir;

Kariyer.net platformuna girerek, hesabınıza giriş yapın. Üye değilseniz yeni bir kullanıcı oluşturun. TAV Group profiline girerek, alt bölümden iş ilanlarına bakın. Esenboğa Havalimanı ile ilgili olanlara tıklayarak yeni bir sekmede açın. Başvur butonuna tıklayın.

Böylece tüm işlemler de sonuçlandırılır.