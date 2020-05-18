Erzurum Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu ve Başvuru Formu

2020 Yılında Hizmete Giren Erzurum Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak,Erzurum Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, Erzurum Şehir Hastanesi iş ilanları detayları yazımız devamında...

Erzurum Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu

Erzurum Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak, Erzurum Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, Erzurum Şehir Hastanesi iş başvurusu alınıyor mu? Erzurum Şehir Hastanesi personel alımı ne zaman? detayları yazımız devamında...

Açılışla birlikte dev hastanenin acil bölümü vatandaşların hizmetine sunulacak. 8 bloktan oluşan şehir hastanesi bünyesinde bulunan Genel Hastane, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi,

Onkoloji Hastanesi, Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi, Kalp Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleriyle vatandaşlara hizmet verecek.

1500 yatak, - 270 yoğun bakım odası,

- 310 poliklinik, - 40 ameliyathane,

- En son teknolojiyle donatılmış,

- 400 bin metrekare kapalı alan

Türkiyemiz hükümetimiz son senelerde sağlık alanında ciddi yatırımlar gerçekleştirmektedir. Sağlık alanındaki yatırımların en önemlisi de hemen hemen çok sayıdaki şehirimizde hizmete giren şehir hastaneleri başı çekmektedir. Türkiyenin en büyük şehir hastanelerinden birisi olan Erzurum şehrimizde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Erzurum Şehir Hastanesi ’dir. Erzurum Şehir Hastanesi Dünyanın en büyük ve gelişmiş sağlık kuruluşlarından biri olmanın bilinciyle; Tüm Dünyayı ve Ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs Covid-19 ile mücadelenin yanı sıra en iyi sağlık hizmetini, zamanında, sürdürülebilir, etkili, verimli ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinden taviz vermeden sunmak, bilimsel araştırmalar, sağlık teknolojisi ve tıp eğitimine öncülük ederek sağlığın sürekli gelişimine imkan sağlamak ve yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmak. Tüm dünya insanlarına mükemmeliyet hedefleri doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini sunmak, hasta odaklı klinik bakım, nitelikli sağlık insan gücü, bilimsel çalışmalar, sağlık teknolojisi kullanımı ve tıp eğitimindeki başarısı ile dünyada ilk akla gelen sağlık kuruluşu olmak. Kalite kültürünü tüm uygulamalarda yaşama geçiren, hasta haklarına saygılı, güvenilir, kaliteli ve tercih edilen referans hastane olmakla birlite Çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek, insan haklarına saygılı, güler yüzlü, hasta ve çalışan memnuniyeti ile hasta ve çalışan güvenliğini maksimum düzeyde arttırmaktır. Erzurum Şehir Hastanesi bünyesine hastaların memnuniyeti ve hizmeti açısından açık kadro ve poziyonlara personel ihtiyaçları sebebi ile çok sayıda memur işçi personel eleman alımı gerçekleştirilmektedir. Erzurum Şehir Hastanesi ilgili birimlerince yayımlanan iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, istenilen nitelik ve özellikler, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu merak ettiğiniz sorular yazımızın devamındadır. Erzurum Şehir Hastanesi , Türkiyemizdeki en büyük hastanelerden biri olmakla birlikte, 1,500 kapasiteli olarak hizmete açılmış durumdadır. Sadece kabul edilecek hasta sayısı açısından değil, aynı zamanda da çevre illerde ve Doğunun Parisi Erzurum bölgesinde istihdam yaratması açısından da oldukça önemli bir projedir.

Erzurum Şehir Hastanesinin ilgili biimlerince yayınlanan veya ileride açık kadro ve pozisyonlar için yayınlanması muhtemel iş ilanları içinde; temizlik personeli, otopark görevlisi, hasta yönlendirme / refakat / resepsiyon ve tanışma personeli, bahçe bakım personeli, ebe, hemşire, ilaçlama personeli, depo personeli, aşçı, güvenlik görevlisi, bulaşıkçı, doktor, şoför gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer almaktadır. Erzurum Şehir Hastanesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Erzurum Şehir Hastanesi İş Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

Hastane büyüklük anlamında Avrupa’daki en Büyük hastanelerden birisi olma özelliği taşıyor. Sağlık turizmi açısından sadece Ankara şehrimizdeki vatandaşlarımıza değil, yurt içi veya yurt dışı olsun 1,500 yataklı hastane Yüzbinlerce kişiye hizmet vermesi planlanıyor. Bunun yanında hastanenin bir diğer önemi ise çok sayıda kişiye istihdam kapısı olması. Hastane inşaatı sırasında 5 bine yakın kişi çalışırken, Erzurum Şehir Hastanesi bünyesine her geçen gün çok sayıda personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapılmaya devam ediliyor. Hastane bünyesinde oluşacak personel açıkları için ise İŞKUR tarafınca ilan çıkılıyor. Vatandaşlar başvurularını il veya ilçelerinde bulunan İŞKUR müdürlüklerinden gerçekleştirebiliyorlar. İşkur müdürlüklerinde ve online işkurun web sitesinde dolduracak olduğunuz iş başvuru formu vasıtası ile başvurunuzu yapmanızın ardından kurumun insan kaynakları departmanı başvurunuzu detaylı olarak inceleyecek ve başvurusu olumlu sonuçlananlar da ülkemizin en büyük sağlık kurumlarından bir tanesinde çalışma olanağı elde edeceklerdir.

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