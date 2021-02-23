Erdemli Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Mersin Erdemli Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Erdemli Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Erdemli Belediyesi Personel Alımı

Erdemli, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra küçük bir yerleşim iken zamanla gelişme göstererek 1 Haziran 1954 tarihinde ilçe statüsünü almıştır.

Geleceğe yönelik yaptığı plan ve program dâhilinde Erdemli’nin tüm eksikliklerini tamamlayıp; daha güzel, daha yaşanabilir ve çağdaş bir Erdemli oluşturmayı hedefleyen Erdemli Belediyesi, bu hedeflerine Erdemli için özveri ile çalışan personelleri ile ulaşabileceğinin bilincindedir. Bu sebeple giderek büyüttüğü hedefleri için personel sayısını da arttırmayı planlayan kurumun, yakın zaman içerisinde personel alımı yapacağı tahmin edilmektedir.

Erdemli Belediyesi İşçi Alımı

Son dönemlerde kadrosuna dâhil ettiği işçileri İşkur ile birlikte yürüttüğü işçi alım süreci dahilde değerlendiren Erdemli Belediyesi, bu işçileri genel olarak sözleşmeli işçi statüsünde kadrolandırmakta ve buna bağlı olarak sosyal haklar tanımaktadır.

Çalışma saatlerini bütün personeller için hafta içi 08.00 ile 17.00 arası olarak belirleyen kurum, gerekli duyulduğunda işçiler için ek mesai uygulamakta ve bunun karşılığında personellerine çalışma saatlerine göre ayarlanan ek ücretleri maaşları ile birlikte ödemektedir.

Erdemli Belediyesi Memur Alımı

Adaylar merakla Erdemli Belediyesi memur alımı için tarihi öğrenmek istemektedirler. Alımlar zaman zaman gerçekleştirilmektedir. Kesin bir memur alım tarihi olmadığından dolayı, adayların memur alımlarını İŞKUR resmi web sitesi üzerinden takip etmelidirler.

Peki, hangi adayların memur alımlarında şansı yüksek? Bu tamamen alımların hangi pozisyon için yapıldığına göre değişmektedir. Örneğin genel memur alımlarında adayın lise mezunu olması yeterlidir.

Ancak idari ya da teknik kadroda bir uzman düzeyde alım söz konusu olduğunda başvuru şartları daha zorlayıcı olmaktadır. Adaylar hangi düzeyde başvuru yapacak olursa olsun, madde madde ayrıntıları dikkate almak durumundadırlar. Bu sayede nitelikleri doğrultusunda en uygun kadro için başvuruda bulunabilirler ve kabul edilme olasılıkları da yüksek olur.

Erdemli Belediyesi İş İlanları

Turizmi, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri açısından önemli bir gelişme potansiyeline sahip olan Erdemli’yi daha da geliştirmek adına personel alımı yapacak olan kurumun kadrosuna alacağı personeller için resmi internet sitesi ve İşkur aracılığıyla iş ilanı yayınlaması beklenmektedir.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Erdemli Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Erdemli Belediyesi, herhangi bir birimde memur kadrosuyla işe alınacak olan adaylardan KPSS’den uygun puanı alarak tercih ettikleri birime ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olmalarını isterken sözleşmeli işçi ya da taşeron işçi olarak istihdam edeceği bazı pozisyonlar için de resmi internet sitesinden yayınlanacak olan iş başvuru formunu doldurmalarını yeterli görmektedir.

Erdemli Belediyesi insan kaynakları birimi, başvurusu olumlu değerlendirilen işçi adaylarını İşkur yetkililerinin de katılıyla yapılacak olan mülakata tabi tutmaktadır. Mülakatı başarı ile tamamlayan adaylar için güvenlik soruşturması yapılmakta ve işe alım süreci başlatılmaktadır.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Erdemli Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Efeler Belediyesi bünyesinde kadrolu memur olmak isteyenlerin KPSS’den yeterli puanı almış olması ve ÖSYM tarafından uygun olan birime yerleştirilmiş olması gerekmektedir.

Sözleşmeli işçi ya da taşeron işçi olarak belediye bünyesinde çalışmak isteyenlerin ise belediyenin resmi internet sitesini takip ederek yayınlayacağı iş ilanlarını incelemeleri ve kendilerine uygun gördükleri birimler için iş başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Erdemli İş İlanları

Belediye tarafından yayınlanan duyurular içerisinden herhangi bir ilanın koşullarını sağlayamıyorsanız ya da sizin hedeflediğiniz kariyer planına uygun bir iş ilanı bulamadıysanız, şansınızı özel sektörde deneyebilirsiniz. Kış mevsimi oldukça ılık geçen bu mevkide, yılın 4 mevsimi Efeler iş ilanları aracılığıyla meslek sahibi olabilirsiniz.

Erdemli Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Erdemli Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Erdemli Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Erdemli Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Erdemli Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Erdemli Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Erdemli Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Erdemli Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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