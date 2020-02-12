Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 20 (yirmi) Hemşire ve 1 (bir) Sağlık Teknikeri olmak üzere toplam 21 (yirmi bir) sözleşmeli personel alınacaktır Detaylar Haberde...

Erciyes Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 20 (yirmi) Hemşire ve 1 (bir) Sağlık Teknikeri olmak üzere toplam 21 (yirmi bir) sözleşmeli personel alınacaktır Detaylar Haberde...

BAŞVURU TARİHİ : 11/02/2020

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 25/02/2020

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜNDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı

Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 2.

Maddesinin (b) bendine göre 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas

alınmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek

üzere giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 20 (yirmi) Hemşire ve 1 (bir) Sağlık Teknikeri

olmak üzere toplam 21 (yirmi bir) sözleşmeli personel alınacaktır.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.

maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa

bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

g) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel

olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

3- 2018 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için

2018 - KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

4- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok

tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

5- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planları dâhilinde gece

nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

6- 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 1. maddesi

gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde

Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri

halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel

pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7- Belirtilen unvanlarda istihdam edilecek kişiler ameliyathane, yoğun bakım ve diğer

birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.

BAŞVURU SEKLİ VE YERİ:

1- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine

kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve

istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru

yapılacaktır.

2- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe

başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim

tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hastaneler.erciyes.edu.tr/ adresinden

ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran

olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan

sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat

yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi

2- LİSANS mezunları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ÖNLİSANS mezunları

için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonucu (Barkotlu internet çıktısı)

3- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

4- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi Aslı ve Fotokopisi

5- Fotoğraf (1) Adet

6- İş Talep Formu için

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