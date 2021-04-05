Erbaa Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Tokat Erbaa Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Erbaa Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Erbaa Belediyesi Personel Alımı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfası üzerinden belediye personel alım ilanı yayımladı.

BELEDİYE PERSONEL ALIMI

TOKAT Erbaa Belediyesi iştiraklerinden olan Horoz Tepesi İnş. Taah. Tem. Taş. Tur. Pet. Gıd. Bes. Bilş. Org. Mad. Eğt. Güv. Mat. San. Tic. Ltd. Şti bünyesinde daimi olarak büro görevlisi ve beden işçisi alımı yapılacağı açıklandı.

BAŞVURU ADRESİ VE TARİHİ

Ayrıca başvuru yapacak adayların 27 Kasım tarihinde sadece [email protected] e-posta adresine gönderecekleri maillerle başvuru yapılacağı aktarıldı.

BELEDİYE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların askerlikle ilişiği olmaması, Erbaa’da ikamet etmesi ve affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmaması gerektiği bildirildi. Dahası adayların esnek çalışma saatlerine uyum sağlaması gerektiği ve mesleği ile ilgili yeterlilik belgesi ibraz etmesi şartı arandığı görüldü.

BELEDİYE PERSONEL ALIMI BAŞVURU BELGELERİ

Başvuruda bulunan kişilerin başvuru belgesi olarak, diploma fotokopisi, ikematgah belgesi, kan grubu gösterir belge, askerlik durum belgesi, vukuatlu nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı, iş yeri hekiminde alınacak sağlık durum raporu

Erbaa Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Erbaa Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Erbaa Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Erbaa Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Erbaa Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Erbaa Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Erbaa Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Erbaa Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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