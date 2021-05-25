Emniyet, 2021 yılında 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis memuru alacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, X, Y ve Z kuşaklarıyla ilgili analizler yaptırdıklarını ve X ile Y kuşaklarının yüzde 38 oranında AK Parti'ye oy vereceğini savundu. Bunun partinin toplam oylarının iki puan altında, CHP'nin oylarının ise 15 puan üstünde olduğunu söyleyen Şen, Z kuşağı söz konusu olduğunda ise AK Parti'ye oy veririm diyen gençlerin oranının yüzde 33 olduğunu öne sürdü.