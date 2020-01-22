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Eminevim Satış Uzman Yardımcısı Personeli İşe Alım İlanı | Eminevim İş Başvurusu

Eminevim Satış Uzman Yardımcısı Personeli İşe Alım İlanı Eleman Alımı

Eminevim Satış Uzman Yardımcısı Personeli İşe Alım İlanı | Eminevim İş Başvurusu
22 Ocak 2020 Çarşamba 12:44

Eminevim Satış Uzman Yardımcısı Personeli İşe  Alım İlanı | Eminevim İş Başvurusu

İş İçeriği;

  • Şube ve bireysel satış hedefleri yerine getirmek, Mevcut müşteri potansiyelini korumak ve satış stratejileri doğrultusunda portföyü genişletmek, Gerektiğinde saha çalışmalarına katılmak, Mevcut müşteri ve müşteri adaylarının takibini düzenli şekilde sağlamak, Aktif ve pasif müşteri görüşme kayıtlarını CRM programına doğru şekilde kaydetmek, Müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurmak.

Başvuru Şartları;

  • En az Lise mezunu,önlisans ve lisans mezunu kişiler
  • MS Office programlarına hakim olan
  • Tercihen satış alanında deneyim sahibi,
  • ikna kabiliyeti yüksek
  • iletişim becerileri oldukça iyi
  • Diksiyonu düzgün
  • Müşteri memnuniyetine önem veren,
  • Takım çalışmasına yatkın,
  • İletişim ve ilişki yönetiminde başarılı,
  • Hafta sonu çalışma düzenine uyum sağlayabilecek,
  • Şirket kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,
  • Askerlik görevini tamamlamış. (Erkek adaylar için)

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz  https://www.kariyer.net/is-ilani/emin-evim-eminevim-kayseri-satis-uzman-yardimcisi-2417348

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Etiketler; #Eminevim
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