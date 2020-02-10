ELİT çikolata ve Şekerleme San.Tic A.ş İnsan Kaynakları Uzmanı İşe Alımı

İş İçeriği;

Tercihen üretim sektöründe olmak üzere, insan kaynaklarının bordro ve özlük işleri ile işe alım fonksiyonlarında deneyim sahibi,

· Tercihen İAS bordro porgramına hakim,

· PDKS programları kullanmış,

· Sistematik, disiplinli, sorgulayıcı ve sonuç analizi yapabilen,

· MS Office programlarını çok iyi düzeyde kullanabilen,

· İş Kanunu ve mevzuatlarına hakim,

· Seçme ve yerleştirme süreçlerine hakim,

· Yazılı ve sözlü iletişim ile ikna kabiliyeti yüksek,





İŞ TANIMI

· Şirketin İK uygulamalarının geliştirilmesine yönelik olarak tüm projelerde görev almak,

· İK süreç, organizasyon şeması ve prosedürlerinin etkin şekilde uygulanmasına destek vermek,

· Görev değişikliği, atama, terfi süreçlerini takip etmek,

· Tüm pozisyonlar için cv tarama, aday daveti, mülakat organizasyonu sağlama, mülakat gerçekleştirme, mülakat sonrası değerlendirme faaliyetleri, teklif ve işe alım faaliyetlerini yürütmek,

· Tüm puantaj, bordro, teşvik ve özlük işleri faaliyetlerine destek olmak,

· Yönetimin istediği raporlamaları hazırlamak,

· İK bütçe çalışmalarına destek vermek.

Başvuru Şartları;

Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar