ELİT çikolata ve Şekerleme San.Tic A.ş İnsan Kaynakları Uzmanı İşe Alımı
ELİT çikolata ve Şekerleme San.Tic A.ş İnsan Kaynakları Uzmanı İşe Alımı
İş İçeriği;
-
İş İçeriği;
Tercihen üretim sektöründe olmak üzere, insan kaynaklarının bordro ve özlük işleri ile işe alım fonksiyonlarında deneyim sahibi,
· Tercihen İAS bordro porgramına hakim,
· PDKS programları kullanmış,
· Sistematik, disiplinli, sorgulayıcı ve sonuç analizi yapabilen,
· MS Office programlarını çok iyi düzeyde kullanabilen,
· İş Kanunu ve mevzuatlarına hakim,
· Seçme ve yerleştirme süreçlerine hakim,
· Yazılı ve sözlü iletişim ile ikna kabiliyeti yüksek,
İŞ TANIMI
· Şirketin İK uygulamalarının geliştirilmesine yönelik olarak tüm projelerde görev almak,
· İK süreç, organizasyon şeması ve prosedürlerinin etkin şekilde uygulanmasına destek vermek,
· Görev değişikliği, atama, terfi süreçlerini takip etmek,
· Tüm pozisyonlar için cv tarama, aday daveti, mülakat organizasyonu sağlama, mülakat gerçekleştirme, mülakat sonrası değerlendirme faaliyetleri, teklif ve işe alım faaliyetlerini yürütmek,
· Tüm puantaj, bordro, teşvik ve özlük işleri faaliyetlerine destek olmak,
· Yönetimin istediği raporlamaları hazırlamak,
· İK bütçe çalışmalarına destek vermek.Başvuru Şartları;
Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar
-
Askerlik yapıldı Yada Muaf olan Erkekler
-
Sürekli / Tam zamanlı çalışabilen
-
En az 4 yıl tecrübeli adaylar
Üniversite Mezunu Adaylar
Uzman
-
Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/elit-cikolata-ve-sekerleme-san-a-s-insan-kaynaklari-uzmani-2417016
-
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
-
İlgili Galeriler