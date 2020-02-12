Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü 14 Engelli Personel Alımı, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü EÜAŞ istanbul, tekirdağ, çanakkale de istihdam edilmek üzere toplamda 14 engelli büro personeli alımı yapacaktır. Detaylar haberde...

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü 14 Engelli Personel Alımı

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü 14 Engelli Personel Alımı, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü EÜAŞ istanbul, tekirdağ, çanakkale de istihdam edilmek üzere toplamda 14 engelli büro personeli alımı yapacaktır. Detaylar haberde...

EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14 ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAKTIR.



1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması,

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 14 ENGELLİ ALIMI YAPILACAK İL VE İŞYERİ İLE ALINACAK ELEMANDA ARANILAN ŞARTLAR TABLOSU

TürkiyeİşKurumuÇankayaHizmetMerkeziŞubeMüdürlüğünceyayınlanacakilandaaranılanşartlarıtaşıyanistekliler,son başvuru tarihine kadar Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla adaylık başvurusunda bulunabilirler.

3- Öncelik Belgesi olanların öncelik belgelerinin bulunması,

Başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı aday sözlü mülakat sınavına girmek üzere noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir. Kura çekimi 02.03.2020 tarihinde EÜAŞ Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 7.km No:166 Çankaya ANKARA adresinde saat 14:00'da başlayacaktır.

Sözlü sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, euas.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmaz.

ŞirketimizÇanakkale,İstanbulveTekirdağillerindekiişyerimize4857sayılıİşKanununun30.maddesikapsamındatoplam14Engellidaimiişçialımıyapılacaktır.

Adaylarda aranılan şartlar Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 17.02.2020 tarihinde ilan edilecek olup, İş Kurumuna başvuruda bulunacak adayların;

4- Engelli adayların sağlık kurulu raporunun bulunması, gerekmektedir.

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