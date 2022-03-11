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Ekol Güvenlik Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Ekol Güvenlik Personel Alımı 2022, Ekol Güvenlik İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, Ekol Güvenlik İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Ekol Güvenlik bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Ekol Güvenlik personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Ekol Güvenlik Personel Alımı ve İş İlanları 2022
Admin
Admin
11 Mart 2022 Cuma 12:19

 

Güven ve müşteri memnuniyeti kapsamında çalışan firma, meydana gelen gereksinimlerine göre Ekol Güvenlik iş ilanları vererek alım yapmaktadır. Bunun için tek yapmanız gereken, iş ilanlarını takip etmek ve Ekol Güvenlik iş başvurusu yapmaktır.

Eğer firmanın değerlerine ve kültürlerine uyum gösteriyorsanız, özgeçmişiniz de pozisyona uygunsa mülakata davet edilebilir, buradan da geçerek yeni iş hayatınıza başlayabilirsiniz.

Ekol Güvenlik İş İlanları ve Açık Pozisyonlar

Ekol Güvenlik tarafından Güvenlik Elemanı alımları dönem dönem yapılmaktadır. Bunun için aranan nitelikler şöyledir;

  1. Askerlik görevini yerine getirme
  2. İletişimi yeterli seviyede olma
  3. Vardiya sisteminde görev alabilme
  4. Fiziki yeterlilik, boy ve kilo bakımından uygun olma
  5. 5188 sayılı kanun kapsamında özel güvenlik kimlik kartı bulundurma

Firma ilerleyen dönemlerde yayınlayabileceği ilanda farklı vasıflar da getirebileceği için, bunların güncel olarak incelenmesi gerekir. Eğer nitelikleri sağlamadan başvuru gerçekleştirirseniz, Ekol Güvenlik yetkilileri tarafından olumlu dönüş alma şansınız oldukça düşecektir.

No Pozisyonlar Lokasyon
1 Özel Güvenlik Görevlisi – Kartal İstanbul Anadolu
2 Bay Özel Güvelik Görevlisi İstanbul Avrupa
3 Banka Jokeri-İzin Değiştirici / Çanakkale Çanakkale
4 Ceotekmer – Uzman İstanbul Anadolu
5 Özel Güvenlik Görevlisi-Seyrantepe İstanbul Avrupa
6 Özel Güvenlik Görevlisi – Alemdağ İstanbul Anadolu
7 Silahlı Güvenlik Görevlisi – Banka Jokeri – İstanbul İstanbul Anadolu
8 Özel Güvenlik Görevlisi-Yenibosna İstanbul Avrupa
9 Joker-Banka Güvenliği Bursa
10 Özel Güvenlik Görevlisi – Ümraniye İstanbul Anadolu
11 Özel Güvenlik Görevlisi – Üsküdar İstanbul Anadolu
12 Özel Güvenlik Görevlisi – Alemdağ İstanbul Anadolu
13 Özel Güvenlik Görevlisi-Fatih İstanbul Avrupa
14 Bay Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Zonguldak
15 Bay Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Yalova
16 Özel Güvenlik Görevlisi-Bakırköy İstanbul Avrupa
17 Silahlı Güvenlik Görevlisi – Banka Jokeri – Tekdirdağ Kırklareli, Tekirdağ
18 Banka Jokeri-İzin Değiştirici / Çanakkale Çanakkale
19 Özel Güvenlik Görevlisi Beylikdüzü – Beykent İstanbul Avrupa
20 Silahlı Banka Özel Güvenlik Görevlisi İstanbul Anadolu
21 Joker Banka Güvenliği Düzce
22 Banka Jokeri Bursa İlçeleri Bursa
23 Banka İzin Değiştirici Joker Ögg Alımı Balıkesir
24 Özel Güvenlik Görevlisi – Yedpa Ataşehir İstanbul Anadolu
25 Bay Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Bursa
26 İşkur’lu Ögg Personel İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa
27 Bay Ögg Alımı ( Ovaakça Mevki ) Bursa
28 Bay Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Eskişehir

Ekol Güvenlik İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ekol Güvenlik için başvuracaksanız, her gün takip etmeniz gerekir. Zira her yıl değişik zamanlarda alım yapıldığı için, düzenli kontrol yapmamak size uygun bir fırsatı kaybetmenize sebep olabilir. Eğer başvuru yapacaksanız, kendi sitesi üzerinden kolayca gerçekleştirmeniz mümkündür. Bunun için şu işlemler uygulanır;

  1. https://www.ekolgrup.com.tr/ sitesine giriş yapın.
  2. Üst menüde insan kaynakları üzerine gelerek iş başvuru formu üzerine tıklayın.
  3. Karşınıza çıkan yerde adı soyad, telefon, cinsiyet, eğitim durumu, e-mail, özel güvenlik kimlik kartı, yabancı dil gibi birçok alandan gerekli olanları doldurun.
  4. Bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek, en altta bulunan gönder üzerine tıklayın.

Eğer hakkınızda daha fazla ayrıntı verirseniz, firma sizi daha yakından tanıyabileceği için olumlu dönüş almanız daha fazla kolaylaşacaktır. Şayet kariyer sitesi üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, şu işlemleri takip etmeniz gerekir;

  1. Ekol Güvenlik tarafından ilan verilen çevrimiçi siteye giriş yapılır.
  2. Kariyer siteleri aracılığıyla başvuru için üyelik gerekir. Bu nedenle yoksa bir tane oluşturulmalıdır. Ancak mevcut bir üyelik varsa giriş yeterlidir. Bu işlem ardından da özgeçmiş güncellenir.
  3. Firmanın platformdaki hesabı açılır ve ilanın detayları incelenir.
  4. Uyum gösteriliyorsa başvuru yapılır.

Bu şekilde müracaatınız tamamlanınca, firmadan haber almayı beklemeniz yeterlidir. Eğer uyumlu görülürseniz, firma iletişime geçer.

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