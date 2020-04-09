Ege Üniversitesi 221 Sözleşmeli Personel Alımı, Ege Üniversitesi 191 Hemşire, 30 Sağlık Teknikeri Olmak Üzere İşkur Üzerinden Sürekli Olarak Toplamda 221 hemşire ve sağlık teknikeri, Radyoloji, Pataloji, Diyaliz, Tıbbi Laboratuvar, Eczaneci Personel Alımı Yapacaktır. Ege Üniversitesi İş başvurusu, başvuru formu, Memur Alımı, İşçi Alımı Detayları Haberde..

Ege Üniversitesi 221 Sözleşmeli Personel Alımı

Ege Üniversitesi 221 Sözleşmeli Personel Alımı, Ege Üniversitesi 191 Hemşire, 30 Sağlık Teknikeri Olmak Üzere İşkur Üzerinden Sürekli Olarak Toplamda 221 hemşire ve sağlık teknikeri, Radyoloji, Pataloji, Diyaliz, Tıbbi Laboratuvar, Eczaneci Personel Alımı Yapacaktır. Ege Üniversitesi İş başvurusu, başvuru formu, Memur Alımı, İşçi Alımı Detayları Haberde..

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel

Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre, aşağıda detayları yer alan unvanlarda

Sözleşmeli Personel alınacaktır.

*Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai

bitimine kadar) Üniversitemiz "https://www.ege.edu.tr" web sayfasından online başvuru şeklinde

yapılacaktır. Şahsen ve ya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Adaylar öncelikle "https://www.ege.edu.tr" adresinde yer alan duyurular kışındaki yer

alacak online başvuru sayfasına giriş yaparak “ İş Başvuru Formunu” yer alan bilgiler ile talep

edilen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim

belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip "Kaydet" düğmesine basarak

online başvurularını tamamlamış olacaklardır.

*Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden

fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır

A) Genel Şartlar:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları

taşımak.

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4) Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3) puanı, Ön

Lisans Mezunları içinse KPSS(P93 ) esas alınacaktır.

5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

B) İstenilen Belgeler:

1- Başvuru Formu (Resmi Sitemizden doldurulacaktır )

2- Diploma Fotok,opisi ve Mezun Belgesi ( E-Devletten alınacaktır. )

3- Fotoğraf (1 Adet)

4- KPSS Sonuç Belgesi

5- Kimlik Fotokopisi

6- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge ( E-Devletten alınabilir )

7- Hizmet Belgesi / Sertifika (Aranan nitelikler kısmında belirtilen mesleki deneyimleri

gösterir onaylı belge/sertifika ile birlikte SGK Hizmet Dökümü )

C ) Diğer Bilgiler:

1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B

maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi

esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle Kurumca sözleşmeleri

feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar

Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin,

fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle, Sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmezler.

2) Adaylardan ilanın yayın tarihi itibariyle 15 gün süreyle Kurumumuza ait

http://www.ege.edu.tr web adresinden başvuru kabul edilecektir.

Başvuru formunu hatalı dolduran ya da Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları

kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3) Başvuru sonuçları asil liste ve 3 katı yedek olmak üzere son başvuru tarihinden

itibaren 5 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

4) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması

durumunda ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların

müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

5) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam

edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi

olacaklardır.

6) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri

vb. bilgilerin tamamı, http://www.ege.edu.tr web adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca

yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

7) Atanmaya hak kazanan personellerden, görevinin niteliklerini uygun yürütülmesi

açısından Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık raporu talep edilecektir.

8) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler. Bu nedenle başvuru

formununda İlan Numarasının ( H01,S02 ) kesinlikle doldurulması gerekmektedir.

Adres : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat.

Detaylı Bilgi İçin : (0232) 390 1959 -1928-1920

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