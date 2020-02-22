Ege Üniversitesi 15 İşçi Personel Alımı, Ege Üniversitesi Temizlik Görevlisi Alımı, Güvenlik Görevlisi alımı, Elektrikçi Alımı, Fayans, Seramik ve Karo Döşemecisi Alımı, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı Alımı Olmak Üzere İşkur Üzerinden Sürekli Olarak Toplamda 15 Personel Alımı Yapacaktır. Ege Üniversitesi İş başvurusu, başvuru formu, Memur Alımı, İşçi Alımı Detayları Haberde..

Ege Üniversitesi 15 İşçi Personel Alımı

Ege Üniversitesi 15 İşçi Personel Alımı, Ege Üniversitesi Temizlik Görevlisi Alımı, Güvenlik Görevlisi alımı, Elektrikçi Alımı, Fayans, Seramik ve Karo Döşemecisi Alımı, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı Alımı Olmak Üzere İşkur Üzerinden Sürekli Olarak Toplamda 15 Personel Alımı Yapacaktır. Ege Üniversitesi İş başvurusu, başvuru formu, Memur Alımı, İşçi Alımı Detayları Haberde..

EGE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Ege Üniversitesi hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 15 Sürekli işçi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

4. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

6. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (Ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması,

3. 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak,

4. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

5. 18 - 35 yaş arasında olmak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor

olmak,

7. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.),

8. En az Lise mezunu olmak.

BAKIM ONARIM

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1),

(4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel)

olmaması,

3. 18 - 35 yaş arasında olmak.

4. Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için, meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun

olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya meslek

koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak,

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor

olmak,

6. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.),

7. En az İlkokul mezunu olmak.

TEMİZLİK PERSONELİ

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1),

(4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel)

olmaması,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor

olmak,

4. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.),

5. En az İlkokul mezunu olmak.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura işleminin 10/03/2020 tarihinde saat 10:00 Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf VARDAR

MÖTBE Kültür Merkezinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması

durumunda www.ege.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

2. Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati, ve sonuçları www.ege.edu.tr

adresinden ayrıca duyurulacaktır.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. Kura sonucunda belirlenen adaylar; istenilen belgeleri Üniversitemize ibraz edeceklerdir.

2. Belge teslim tarihi ve yeri, www.ege.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

3. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve

yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylar dâhil edilecektir.

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün internet sitesinden

yayımlananacak olup şartları uyan adayların başvuruları 24.02.2020-28.02.2020 tarihleri arasında

İŞKUR İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden

yapılacaktır.

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