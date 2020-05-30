Ege İhracatçı Birlikleri 4 İdari Memur ALIMI yapacak Kpss 70 puan şartının arandığı memur sınavında, sınav başvurusu ve diğer ayrıntılar haberde Ege İhracatçı Birlikleri iş başvurusu Ege İhracatçı Birlikleri iş ilanlanrı Sitemizde güncel olarak yayınlanacaktır
Ege İhracatçı Birlikleri İdari Memur alacak
ayrıntılar yayımlandığı anda sitemizde yer alacaktır.
4 İdari Memur ALIMI yapacak Kpss 70 puan şartının arandığı memur sınavında, sınav başvurusu ve diğer ayrıntılar www.eib.org.tr sitesinde yayımlanacaktır.
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