Ebebek Bebekolog / Satış Danışmanı Personel Alımı İlanı İşçi Alımı İlanı İşçi Alımı İlanı Ebebek Bebekolog / Satış Danışmanı Eleman Alımı İlanı
Ebebek Bebekolog / Satış Danışmanı Personel Alımı İlanı İşçi Alımı İlanı
İş İçeriği;
*Bebekolog; Bebeklerin ihtiyaçları ile ilgili bilgilenmiş ve bildiklerini paylaşan ebebek çalışanlarıdır.
- En az lise mezunuysanız,
- Pozitif enerjinizle, perakendenin hızlı ve dinamik çalışma temposunda olmak istiyorsanız,
- Takımla birlikte hareket ederim ve iletişim kurmaktan hoşlanırım diyorsanız,
- Zarafet ve nezaketle davranmak benim için önemli diyorsanız,
- *Bebekoloji Felsefesini benimser, çevreme de benimsetirim diyorsanız,
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"Bireysel Müşteri Temsilcileri" alınacaktır
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Başvuru Şartları;
- Bebekolog olarak; satış, kasa işlemleri, mal kabul işlemleri, mağaza içi ürün yerleşimi, etiketleme gibi mağaza içindeki tüm işlerde görev alacaksınız.
Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/firma-profil/ebebek-7997-0
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