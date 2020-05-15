Düzce Üniversitesi 70 Sürekli İşçi Personel Alımı, İş Başvurusu ve Başvuru Formu 2020

Düzce Üniversitesi 70 Sürekli İşçi Personel Alımı yapacak, Düzce Üniversitesi rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 64 Temizlik görevlisi, 6 Güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 70 personel alınacaktır. Düzce Üniversitesi İş başvurusu, iş ilanları, işçi memur alımı Detaylar haberde

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI



Düzce Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR internet sitesinden 15/05/2020 – 22/05/2020 tarihleri arasında online olarak veya Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak yapacaktır.

I.BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

6. Göreve başlayacak personelin başvurduğu kadronun gerektirdiği görevleri yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

7. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (Terhis, Muaf, Tecilli)

II.AÇIKLAMALAR

1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar, başvuru yapacakları ilan kodunu başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra ilan kodu değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

4. Başvuruların tamamı İşkur’a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri İşkur tarafından Üniversitemize gönderilecek ve ilgili adaylar süresi içinde istenen belgeleri Üniversiteye ibraz edeceklerdir.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 6’ıncı maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda Üniversitemizde çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.

İş Tanımları;

 Hasta Bakım ve Temizliği Görevlisi: Bu unvan ile ilgili görev tanımı Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma

Merkezinin www. hastane.duzce.edu.tr internet adresinde bulunmaktadır. Asgari ücretin %10 fazlası üzerinden ücretlendirilecektir

 Güvenlik Görevlisi: İdarenin güvenlik personeli ile ilgili vereceği tüm görevleri vardiyalı olarak yapacaktır.

Üniversitemizin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde vardiyalı olarak görev yapacaktır. Asgari ücretten

ücretlendirilecektir.

II. BELGE TESLİMİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www.duzce.edu.tr internet adresinden

ayrıca duyurulacaktır.

2. Çin Halk Cumhuriyetinden bir çok ülkeye yayılan ve Ülkemizde de tespit edilen COVİD-19 Virüsü nedeniyle

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 6 Mart 2020 tarihinde yayınlanan “koronavirüs (covid-19) hakkında

yükseköğretim kurumlarında alınacak tedbirlere ilişkin öneriler” gereğince halk sağlığını korumak açısından bahsi geçen kura

çekimi başvuru yapanların katılımına açık olarak yapılamayacaktır. İstekli adaylar kura çekim sürecini sosyal medya

hesaplarından youtube, twitter ve facebook kanallarında Üniversitemize ait “duzceuniversite” adreslerinden canlı olarak

izleyebilecektir

3. Kura işleminin 03/06/2020 tarihinde saat 10:00 da Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Salonunda yapılması planlanmış

olup herhangi bir değişiklik olması durumunda www.duzce.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

4. Kura sonucu işe alınmaya hak kazanan asil ve yedek listesinde yer alan adayların başvurmuş oldukları kadrolar için

ilanda belirtilen belgeleri 08-12.06.2020 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri

gerekmektedir.

5. Başvuru evraklarında yer alan belgelerin sahte veya geçersiz olması durumunda adaylar işe başlama haklarını

kaybedeceklerdir.

III. KURA SONUCU

1. Kura sonucu işe alınmaya hak kazanan asıl ve yedek aday listeleri; 05.06.2020 tarihinde www.duzce.edu.tr internet

adresinden ilgililere duyurulacaktır.

2. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat

yapılmayacaktır.

 Ayrıntılı bilgi için; www.duzce.edu.tr internet adresinden ve 0 380 542 11 20 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.