DSİ 8 ilde personel alımı yapacak! DSİ personel memur alımı iş ilanları ve iş başvuru formu

8 ilde KPSS 70 puan ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Personel alım ilanı yayımladı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yayımlanan personel alım ilanında, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır." denildi.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarının Hukuk Programı (YÖKSİS Kayıt No:3309) bölümünden mezun olmak.

c) Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan "Kamu haklarından mahrum bulunmamak." ve "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak." şartlarını haiz olmak.

e) Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

f) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

g) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

2- BAŞVURULARIN YERİ VE ŞEKLİ

a) Başvuruda bulunacakların öğrenim durumlarına dair bilgiler, YÖKSİS' te kayıtlı olması gerekmekte olup aksi takdirde başvuruda bulunulması mümkün bulunmamaktadır.

Bu sebeple; başvuruda bulunacakların e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/ yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama adresinden öğrenim durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Şayet e-Devlette kayıtları yok ise mezun oldukları üniversitelerin öğrenci işleri ile irtibata geçerek YÖKSİS'e kayıtlarının yapılmasını sağlamaları ve kayıt işlemi tamamlandıktan sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu aşamada, Kurumumuzun yapabileceği her hangi bir işlem bulunmadığından, olabilecek olumsuzluklar için Kurumumuz sorumlu değildir.

b) Başvurular, elektronik ortamda https://personelalimi.dsi.gov.tr adresinden yapılacak olup, Kurumumuza şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.

3- BAŞVURU TARİHİ

Başvurular, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 09.00' da başlayacak, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 24.00 de sona erecektir.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ

a) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.

b) İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen aday listesi Kurumumuz resmi internet sitesinde (www.dsi.gov.tr/duyurular) 26 Şubat 2021 tarihinde ilan edilecek olup adayların e-posta adresine bildirimde bulunulacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığı veya sonradan bu şartları kaybettiği anlaşılanların sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecektir.

Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup, bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. İdare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.