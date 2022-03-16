D&R Personel Alımı ve İş İlanları 2022

D&R Personel Alımı 2022, D&R İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, D&R İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, D&R bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve D&R personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

D&R İş İlanları 2022

D&R iş ilanları alanında daha çok satış odaklı çalışanların alınacağı görülebilir. Özellikle okuyan, dinleyen, teknoloji ile arası iyi olan gelişimci, dinamik ve enerjik çalışanların istihdamına yön verilecek. İstanbul ve Ankara yoğunluklu alımlar arasında çeşitli yönetim kadroları da bulunuyor. Elbette yönetici adaylarının belli bir yılın üzerinde tecrübesinin olması bekleniyor.

Part Time Satış Temsilcisi Bodrum Milas Pamelon Avm

Mağaza Müdürü İstanbul Anatolium Marmara

Mağaza Müdürü Balıkesir Ayvalık Kırlangıç

Mağaza Müdürü İstanbul Metropol

Part Time Satış Temsilcisi Nevşehir Nissara

Satış Temsilcisi Bodrum Anthaven

Mağaza Müdürü Bodrum Anthaven

Satış Temsilcisi Bodrum Palmarina

Mağaza Müdürü Bodrum Yalıkavak

Satış Temsilcisi Bodrum Oasis Avm

D&R İş Başvurusu Formu 2022

D&R iş başvurusu yapmak için firmanın web sayfasındaki insan kaynakları/kariyer/başvuru bölümünden faydalanabilirsiniz. Ayrıca önceden hazırlamış olduğunuz cv ile direk firmaya giderek yüz yüze iş başvurusu da yapabilirsiniz.

Okumayı ve dinlemeyi seven, teknoloji konusunda meraklı olan özellikle gençler bu marka altında kariyerine başlayabilir. İş başvurusu yapmak isteyen adaylar son iş deneyimlerini de ayrıca belirtmelidir. Bu başvurular yenibiris.com ya da kariyer.net sitelerinde sıkça yerini alıyor.