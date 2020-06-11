Dokuz Eylül Üniversitesi temizlik personeli, Güvenlik Görevlisi ve hasta bakıcı olmak üzere toplamda 318 Personel Alımı Yapacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 40 Güvenlik Görevlisi, 249 Temizlik Görevlisi ve 29 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı olmak üzere toplamda 318 Personel Alımı Yapacak, Dokuz Eylül Üniversitesi iş ilanları Dokuz Eylül Üniversitesi iş başvurusu ve başvuru formu

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI (Güvenlik Görevlisi)

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ne bağlı

olarak çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi

Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu

(İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı

yapılacaktır.

İlan şartlarını taşıyan adaylar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) linki üzerinden TC kimlik numarası ve

şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR İl Müdürlüklerinden / Hizmet

Merkezlerinden, Hizmet Notalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son

başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip edilen ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

GENEL ŞARTLAR

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını serbestçe

yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun

Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak,

2- 18 yaşını doldurmuş olmak

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu

düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve

casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal

varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel

dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında

devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.

5- Askerlik ile ilişiği olmamak, ( yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak )

6- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı

almamış olmak.

8- Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme süresi içinde başarısız

olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

9- Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

10- Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve

ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul

etmiş sayılacaktır, (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

ÖZEL ŞARTLAR

Güvenlik Görevlisi:

1- En az lise veya dengi okul en çok ön lisans mezunu olmak

2- 18-35 yaş arasında olmak

3- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel

Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak, Özel Güvenlik Kimlik (silahlı ya da

silahsız) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış

olması gerekmektedir.)

4- Kadın adaylarda en az 1.60 cm boyunda olmak. Erkek adaylarda en az 1.70 cm

boyunda olmak ( Aile Hekimi ile belgelendirilmelidir.)

5- İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak

6- Özel güvenlik görevlisi olarak en az 2 yıl çalışmış olmak.(SGK Hizmet dökümü ile

belgelendirilecektir.)

KURA İŞLEMİ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler ,sınava

tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenecektir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR )

tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan başvuru sahipleri arasından,

noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl

sayı kadar da yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde

ilan edilecek olup ( www.deu.edu.tr ), bu siteden yapılan duyurular tebligat kabul edilecek ve

adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura Çekimi işlemi Noter Huzurunda 23/06/2020 Salı günü saat: ll:00'da Rektörlüğümüz

Sürekli Eğitim Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonunda yapılacak olup internet üzerinden canlı

yayınlanacaktır.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Kura çekimi sonucu belirlenen adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri,

tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup

(www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri

gerekmektedir.

ATAMA İŞLEMLERİ

Adayların ilan edilen belgeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler

Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak

başvurular kabul edilmeyecektir. Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini

süresi içerisinde teslim etmeyenler ile göreve başlamayanların yerine, yedek listeden atama

yapılacaktır.

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda

bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları

yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Sehven yapılmış olsa bile iptal edilecektir

3912/1/1-1

—— • ——

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI (Temizlik Görevlisi)

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ne bağlı

olarak çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi

Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu

(İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı

yapılacaktır.

İlan şartlarını taşıyan adaylar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) linki üzerinden TC kimlik numarası ve

şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR İl Müdürlüklerinden / Hizmet

Merkezlerinden, Hizmet Notalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son

başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip edilen ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

GENEL ŞARTLAR

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını serbestçe

yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun

Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak,

2- 18 yaşını doldurmuş olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu

düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve

casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal

varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel

dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında

devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.

5- Askerlik ile ilişiği olmamak, ( yapmış olmak tecilli veya muaf olmak)

6- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malûllük aylığı

almamış olmak.

8- Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme süresi içinde başarısız

olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

9- Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

10- Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve

ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul

etmiş sayılacaktır, (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

ÖZEL ŞARTLAR

Temizlik Görevlisi:

1- En az ilköğretim en çok lise ve dengi okul mezunu olmak

2- 18-35 yaş arasında olmak

3- İç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak

KURA İŞLEMİ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler ,sınava

tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenecektir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR )

tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan başvuru sahipleri arasından,

noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl

sayı kadar da yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde

ilan edilecek olup ( www.deu.edu.tr ), bu siteden yapılan duyurular tebligat kabul edilecek ve

adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura Çekimi işlemi Noter Huzurunda 23/06/2020 Sah günü saat: ll:00'da Rektörlüğümüz

Sürekli Eğitim Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonunda yapılacak olup internet üzerinden canlı

yayınlanacaktır.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Kura çekimi sonucu belirlenen adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri,

tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup

(www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri

gerekmektedir.

ATAMA İŞLEMLERİ

Adayların ilan edilen belgeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler

Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak

başvurular kabul edilmeyecektir. Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini

süresi içerisinde teslim etmeyenler ile göreve başlamayanların yerine, yedek listeden atama

yapılacaktır.

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda

bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları

yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Sehven yapılmış olsa bile iptal edilecektir.

3912/2/1-1

—— • ——

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI (Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı)

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ne bağlı

olarak çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi

Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu

(İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı

yapılacaktır.

İlan şartlarını taşıyan adaylar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) linki üzerinden TC kimlik numarası ve

şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR İl Müdürlüklerinden / Hizmet

Merkezlerinden, Hizmet Notalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son

başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip edilen ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

GENEL ŞARTLAR

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını serbestçe

yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun

Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak,

2- 18 yaşını doldurmuş olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu

düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve

casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal

varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel

dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında

devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.

5- Askerlik ile ilişiği olmamak, ( yapmış olmak tecilli veya muaf olmak )

6- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malûllük aylığı

almamış olmak.

8- Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme süresi içinde başarısız

olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

9- Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

10- Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve

ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul

etmiş sayılacaktır, (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

ÖZEL ŞARTLAR

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı:

1- Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta

bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire

yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmuş olmak.

2- 18-35 yaş arasında olmak

3- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak

KURA İŞLEMİ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler ,sınava

tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenecektir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR )

tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan başvuru sahipleri arasından,

noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl

sayı kadar da yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde

ilan edilecek olup ( www.deu.edu.tr ), bu siteden yapılan duyurular tebligat kabul edilecek ve

adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura Çekimi işlemi Noter Huzurunda 23/06/2020 Salı günü saat: ll:00'da Rektörlüğümüz

Sürekli Eğitim Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonunda yapılacak olup internet üzerinden canlı

yayınlanacaktır.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Kura çekimi sonucu belirlenen adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri,

tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup

(www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri

gerekmektedir.

ATAMA İŞLEMLERİ

Adayların ilan edilen belgeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler

Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak

başvurular kabul edilmeyecektir. Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini

süresi içerisinde teslim etmeyenler ile göreve başlamayanların yerine, yedek listeden atama

yapılacaktır.

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda

bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya

meslekten ihraç edilenlerin başvurulan geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları

yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Sehven yapılmış olsa bile iptal edilecektir.

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