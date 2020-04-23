DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (32 Hemşire ve 7 Sağlık Teknikeri) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi 39 Sözleşmeli Personel Alımı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (32 Hemşire ve 7 Sağlık Teknikeri) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına

göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2 nci

maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (32 Hemşire ve 7 Sağlık

Teknikeri) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına

göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli

28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Sözleşmeli Personel

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2 nci

maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas

alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

* Müracaatlar, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

(mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından "https://www.deu.edu.tr" online başvuru

şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

* Adaylar öncelikle "https://www.deu.edu.tr" adresinde yer alan duyurular kısmında yer

alacak online başvuru sayfasına giriş yaparak "İş Başvuru Formu" nda yer alan bilgileri

dolduracak, talep edilen diğer belgeleri ilgili alanlara yükleyip "Kaydet" tuşuna basarak online

başvurularını tamamlamış olacaklardır.

* Adaylar başvuru formunda seçtikleri unvan için ilan kodu belirterek başvuru

yapacaklardır. İlan kodu boş bırakılmayacaktır.

Sisteme Yüklenmesi İstenilen Belgeler:

1-Başvuru Formu (web sitemizden doldurulacaktır)

2-Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (e-devletten alınabilir)

3-Fotoğraf (1 Adet)

4-KPSS Sonuç Belgesi

5-Kimlik Fotokopisi

6-Sağlık Teknikeri (Radyoloji) için istenilen diğer mesleki belgeler.

Başvuruda bulunacakların;

* 10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince son 1 yıldır (istifa

tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4B) olarak çalışmamış olması,

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması,

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmaması,

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması

gerekmektedir.

* Adayların başvuruları ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün süreyle Kurumumuza

ait (https://www.deu.edu.tr) web adresinden kabul edilecektir. Başvuru formunu hatalı dolduran

ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

* Başvuru sonuçları KPSS Puan sıralamasına göre yapılacak olup, asil liste ve 3 katı

yedek olmak üzere son başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde https://www.deu.edu.tr

adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca adaylara tebligat

yapılmayacaktır.

* Müracaatlar sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması

durumunda ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların

müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümler doğrultusunda işlem yapılacaktır.

* Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri

vb. bilgiler https://www.deu.edu.tr web adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bir

tebligat yapılmayacaktır.

* Atanmaya hak kazanan personellerden, görevinin niteliklerini uygun yürütülmesi

açısından Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık kurulu raporu talep

edilecektir.

Adres: D.E.Ü. Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat İnciraltı / İZMİR

Detaylı Bilgi İçin: (0232) 412 23 20

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