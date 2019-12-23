Diyanet, Yurtdışına 600 İmam Göndereceğini Açıkladı Diyanet, yurtdışına 600 din görevlisi gönderecek Diyanet İşleri Başkanlığı, yurtdışına 600 din görevlisini kısa süreli gönderecek. yurt dışı din görevlisi maaşları

Başkanlığımızca yapılan duyuruda yurtdışı cami derneklerinde 1 aydan 2 yıla kadar süre ile görevlendirilmek üzere sınavla 600 (altı yüz) din görevlisi seçilecektir. katılmak isteyen adaylar başvurularını 23.12.2019 – 10.01.2020 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar kadar yapmaları gereklidir. Personelin görevlendirileceği ülke, bölge, yer, zaman ve süre ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça belirlenecektir.

Başkanlığımızca, yurtdışı cami derneklerinde 1 aydan 2 yıla kadar süre ile görevlendirilmek üzere sınavla 600 (altı yüz) din görevlisi seçilecektir. Personelin görevlendirileceği ülke, bölge, yer, zaman ve süre ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça belirlenecektir.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Açıklama Yaptı;

) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak.

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinin 5. fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak

c) Son 5 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.

d) Askerlik hizmetini yapmış veya muaf tutulmuş olmak.

e) En az iki yıllık dini yükseköğrenim mezunu veya İ.H.L. mezunu olup İlahiyat alanı dışında 4 yıllık bir lisans programını tamamlamış olmak.

f) Müracaat tarihinin son günü itibariyle ; Dört Yıllık Dini Yüksek Öğrenim mezunları ve İlahiyat Meslek Yüksek Okulu mezunları (İMYO) ile A.Ö.F. İlahiyat Ön Lisans programı mezunları ve İ.H.L. mezunu olup İlahiyat alanı dışında 4 yıllık bir lisans programını tamamlamış olanlar için fiili olarak 5 yıl görev yapmış olmak. (657 sayılı DMK'nın 4. maddesine göre sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur'an kursu öğreticiliğinde geçen süreler dahil olup, askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariçtir.)

g) Başvurunun son günü itibariyle başka kurumdan Başkanlığımıza geçenler için fiilen son 3 (üç) yıldır Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak.

h) 2017, 2018 ya da 2019 yılında yapılan Mesleki Bilgi Seviye Tespit Sınavına (MBSTS) sınava girmiş olmak.

i) Avrupa Ülkeleri ABD, Avustralya, Kanada için asgari başvuru şartlarını taşıyanlardan ilgili ülkede konuşulan resmi dil belgesi olanlar kategorisinden başvuruda bulunanlar için; sınava son başvuru tarihi itibariyle 10 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) 45 (kırk beş) puan almış olmak veya aşağıda belirtilen tablodaki Uluslararası geçerliliği olan dil belgelerinden A1-A2 düzeyinde sertifikaya birine sahip olmak. (Kurs Katılım Belgeleri kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURU TARİHLERİ VE ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLER

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 23.12.2019 – 10.01.2020 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar yapacaklardır,

a) - Merkez Teşkilatında görev yapanlar bağlı bulundukları Birimlerine,

- İl ve İlçe Müftülüklerinde görev yapanlar bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,

- Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuracaklardır.

b) Başvurular ilgili Birimlerin DİBBYS sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

c) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

d) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

e) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

f) Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız web sayfası “DUYURULAR” bölümünde ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü web sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

4. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a. Mesleki Yeterlilik Sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

b. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı aşağıdaki konuları kapsar;

- Kur’an-ı Kerim: Tecvit kuralları ve uygulaması, Meharic-i Hurûf, ezber olarak Yâsin, Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân sureleri ve Amme cüzü,

- Tefsir: Kur’an-ı Kerim Meâli, Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları, Kur’an Yolu Tefsiri,

- Hadis: Riyazu’s-Sâlihîn,

- Fıkıh: İslâm İlmihali, İslâm Dininin Temel Kaynakları, Güncel Dinî Meseleler,

- İslam Tarihi: Peygamberimizin Hayatı,

- Fıkıh, Tefsir ve Hadis Usulü, Kelam, İslam Medeniyeti ve Düşünce Tarihi,

- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurumsal yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları,

- Hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarının dîni ve sosyo-kültürel yapısı, millî tarih, coğrafya ve genel kültür konuları,

5. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

a. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı’nda başarılı sayılabilmek için sınav komisyon üyelerinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

b. Başarı sıralaması Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) puanı ile Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınav puanının aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanılarak yapılır. Başarılı sayılan son adayla aynı puanı almış olan diğer adaylar da başarılı sayılır.

6. SINAV SONUÇLARI

Adaylar sınav sonuçlarını diyanet in resmi sitesi olan https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden bilgi alabileceklerdir.

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