Diyanet İşleri Başkanlığı 4-B Sözleşmeli Personel Alımı 2020 İş Başvurusu ve Başvuru Formu

Diyanet İşleri Başkanlığı arşiv uzmanı, Mütercim tercüman, İşaret Dili Tercümanı, Kamereman, Tashihçi, Yönetmen, Yazma Eser Uzmanı, Yazma Eser Patoloji Uzmanı, olmak üzere personel elaman alımı yapacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı iş ilanları ve iş başvuru formu

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatındaki aşağıda unvanı ve adedi belirtilen boş

pozisyonlara sınav sonucuna göre alım yapılacaktır.

İşaret dili tercümanı, Kameraman, Tashihçi, Yönetmen, Yazma eser uzmanı ve Yazma eser

patoloji uzmanı unvanlarına başvuranlar için mesleki uygulamalı sınav; Mütercim-tercüman

ve Arşiv uzmanı unvanlarına müracaat edenler için sözlü sınav yapılacaktır.

Mütercim-tercüman ve Arşiv uzmanı için yapılacak sözlü sınava, 2018 yılı KPSS (B) grubu

puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyon sayısının 10 (on) katı aday çağrılacaktır.

I. SINAVA KATILMAK ĠSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ġARTLAR

A. Genel ġartlar:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen

şartları taşımak,

2. KPSS şartı olan unvanlarda 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden en az

50 (elli) puan almış olmak.

 Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru

yapabileceklerdir.

Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel

Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere,

sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden

itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan

anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

II. BAġVURU ġEKLĠ, YERĠ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 08.06.2020–22.06.2020 (saat 08:30-16:30) tarihleri

arasında (sinav.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan

sonra başvurularını onaylatmak üzere aynı tarihlerde istenen belgelerle birlikte herhangi bir

il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

 İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini yapmakta

olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir.

2. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği

bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama

işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi

yapılmayacaktır.

3. Adaylar, başvuru ekranında ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini

yazacaklardır.

4. Başkanlığımız (sinav.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan

ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların talepleri

dikkate alınmayacaktır.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak

yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa

olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. SINAVA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞAT VE DUYURULAR

1. Sınava ilişkin tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde www.diyanet.gov.tr ve aynı

sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından

(sinav.diyanet.gov.tr) adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

3. Sınav ve yerleştirme işlemleri ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV. BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER

1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,

2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi, (Diploma yabancı bir

ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3. Dil Puanı şartı aranan unvanlar için son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış geçerli dil puanlarını

gösterir belge,

4. Arşiv uzmanı pozisyonlarına başvuracak adaylardan yükseköğretim kurumlarının

kütüphanecilik, bilgi-belge yönetimi veya arşiv bölümlerinden mezun olmayanların

yükseköğretim programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça dersleri aldığını

gösterir belge (transkript vb.),

5. Kameraman ve yönetmen unvanlarına başvuranlar için;

a) Mesleğiyle ilgili daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan alacakları ve

çalıĢtıkları süreleri gösterir belge veya iĢ sözleĢmesi,

b) Mesleğiyle ilgili daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları süreler

boyunca adına prim yatırıldığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış

belge,

6. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve

arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,

 Sabıka veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını müracaat bitiş tarihinden

önce Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 nolu faksa ivedilikle

göndermeleri gerekmektedir.

 Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler,

kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

 Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime

teslim edilecektir.

 Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

 E-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.

NOT: ADAYLAR BAŞVURU ESNASINDA İBRAZ ETTİKLERİ BELGELERİ SINAVA

GELİRKEN YANLARINDA GETİRECEKLERDİR.

V. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERĠ, TARĠHĠ ve KONULARI

1. Sınavlar Ankara’da yapılacaktır.

2. KPSS puan şartı aranan unvanlarda KPSS puan sırasına göre atama yapılacak boş

pozisyon sayısının 10 (on) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil, sözlü

sınava çağrılacaktır.

3. Sadece mesleki-uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için geçerli/onaylı başvurusu olan

bütün adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

4. Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan değerlendirilecektir.

a) Genel Kültür (20 puan),

b) Genel Yetenek (20 puan),

c) Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan).

5. Sınav yeri ve tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli

hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan

Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan

adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı

verilmeyecektir.

7. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden

birini (Kimlik kartı/Nüfus cüzdanı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında

bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava

alınmayacaktır. Kimlik kartı/Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik

belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

VI. DEĞERLENDĠRME VE BAġARI SIRALAMASI

1. Sözlü veya mesleki uygulamalı olarak yapılan sınavlarda başarılı sayılabilmek için en az

70 puan almak gerekmektedir.

2. Başarılı olanlardan ilan edilen pozisyon sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak

sıralanacaktır.

3. Atamalar başarılı olan adaylar arasından ilan edilen kadro adedince aşağıdaki tabloda

belirtilen başarı sıralaması önceliği esas alınarak yapılacaktır.

VII. SINAV SONUÇLARINA ĠTĠRAZLAR

1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün

içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri

Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde

incelenerek adaya bildirilecektir.

2. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak

Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası,

adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate

alınmayacaktır.

VIII. ATAMA ĠġLEMLERĠ

1. Atamalar başarı sırasına göre ilan edilen boş pozisyon sayısınca yapılacaktır.

2. Atama işlemleri ile ilgili hususlar daha sonra ilan edilecektir.

IX. DĠĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen

hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya

da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi

yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine

bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı

ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel

Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa

Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Diyanet İşleri

Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

X. ĠLETĠġĠM

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel

Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

e-mail : persis@diyanet.gov.tr

Telefon : (0312) 295 70 00

ĠNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

