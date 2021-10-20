Diyanet, 7 bin 800 personel alacak

Başkanlık, hangi alana kaç alım yapacağını açıkladı. Başvurular için KPSS puanları dikkate alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni personel almaya karar verdi.

Sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına alım yapılacak.

ALINACAK PERSONEL SAYISI

Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1500 Kur'an kursu öğreticisi, 5 bin 600 imam hatip ve 700 müezzin kayyım olmak üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alınacak.

KPSS ŞARTI VAR

Başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

TARİHLER BELLİ OLDU

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 8-22 Kasım tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığıyla müracaatta bulunacak.

Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 8-22 Kasım 08.30-16.30 saatleri arasında şahsen müracaat edecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.

30 MÜFTÜ ATAMASI YAPILACAK

Başkanlığın internet sitesinde yer alan diğer duyuruya göre de 30 ilçe müftüsü ataması yapılacak.

Bu kadro için halen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre çalışıyor olma şartı bulunuyor.

İKİ AŞAMALI SINAV

İlçe müftülüklerine atanmak isteyen personel 1-15 Kasım tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacak sınava ilişkin tüm duyurular Başkanlığın internet sayfasında ilan edilecek.