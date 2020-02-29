Dışişleri Bakanlığı 1 Sözleşmeli Sekreter Personel Alımı, T.C. Rabat Büyükelçiliğinde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

Dışişleri Bakanlığı 1 Sözleşmeli Sekreter Personel Alımı

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu



T.C. Rabat Büyükelçiliğinde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.



I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak

3-En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4-Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5-Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6-Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7-Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8-Çok iyi derecede Türkçe ve Arapça bilmek (Adayların iyi derecede Fransızca da bilmeleri tercih sebebidir),

9-Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek (Adayların Word, Excel, Powerpoint başta olmak üzere bilgisayar programlarını kullanabilmeleri tercih sebebidir).

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1-Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir),

2-Özgeçmiş (CV),

3-Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4-Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

5-Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”),

6-Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

7-Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6.

sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

E-postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, tüm

belgelerin örnekleri gönderilebilir.

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 23 Mart 2020 Pazartesi günü saat 12:00’de Rabat Yunus Emre

Enstitüsü’nde yapılacaktır.

Sınav konuları:

-Türkçeden Arapçaya çeviri (1 saat)

-Arapçadan Türkçeye çeviri (1 saat)

-Türkçe Kompozisyon (1 saat)

-Matematik (1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 30 Mart 2020 Pazartesi günü saat 10:00’da

T.C. Rabat Büyükelçiliğinde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet

edileceklerdir.

-Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk

İnkılap Tarihi.

-Uygulamalı Sınav Konuları: (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 9 Mart 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar(17:00)

Büyükelçiliğimize ulaşacak şekilde postayla veya e-postayla veyahut mesai saatleri

içinde (hafta içi her gün 09:00-17:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla veya

e-postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan

Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

Posta adresi: Ambassade de Turquie, 7, Avenue Abdelkrim Benjelloun 10010 Rabat-MAROC

E-posta adresi: ambassade.rabat@mfa.gov.tr

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: Rabat Yunus Emre Enstitüsü, Université Mohammed V-Faculté des Lettres et

des Sciences Humaines-Agdal-Rabat-MAROC

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Rabat Büyükelçiliği, 7, Avenue Abdelkrim Benjelloun

10010 Rabat-MAROC

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