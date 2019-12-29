DSİ Personel alımı 2020, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere mühendis kadrosuna toplam 35 (otuz beş) İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” çerçevesinde 10 Şubat 2020 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 35 Memur Personel Alımı Yapacak

DSİ Personel alımı 2020, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere mühendis kadrosuna toplam 35 (otuz beş) İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” çerçevesinde 10 Şubat 2020 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: Kurumumuzun taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere; Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 35 (otuz beş) adet Mühendis kadrosuna, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, “07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” çerçevesinde 10 Şubat 2020 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır.

1 - ATAMA YAPILACAK İL, KADRO ADEDİ VE MEZUNİYET ŞARTI

A) İnşaat Mühendisliği

2 - ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.

c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

3 - BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur. Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih yapabilecektir. Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - BAŞVURU TARİHİ

Başvurular; 8 Ocak 2020 tarihi saat 10.00 da başlayacak, 17 Ocak 2020 tarihi saat 24.00 de sona erecektir.

5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adaylar arasından en yüksek KPSSP3 puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil) uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.

6 - SINAV TARİHİ VE YERİ

Uygulamalı sınava çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 22 Ocak 2020 tarihinde www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara elektronik ortamda bildirimde bulunulacaktır.

7 - GİRİŞ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuruda bulunurken çıktısını aldıkları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formunu imzalı olarak aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 31 Ocak 2020 tarihinde Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı’nda olacak şekilde posta ile (iadeli taahhütlü olarak) gönderecek veya Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edeceklerdir.

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) 2018 yılı KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Özgeçmiş,

d) Üç adet vesikalık fotoğraf. Belgelerin posta ile gönderilmesi halinde, postadaki gecikmeler veya benzeri sebeplerle 31 Ocak 2020 tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmayacaktır.

8 - GİRİŞ SINAVI KONULARI

Giriş sınavı, uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınavda adaylar; mesleki alan bilgisi ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanları esas alınarak toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Uygulamalı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

9 - DEĞERLENDİRME

Sınav Komisyonun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayın uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Adayların, uygulamalı sınav puanı ile KPSSP3 puanının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenen başarı puanına göre nihai başarı listesi hazırlanır. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde, uygulamalı sınav puanı yüksek olan adaya, uygulamalı sınav puanının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır. Giriş sınavı sonuçları, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı puanına göre sıraya konularak, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek listeler belirlenecektir. Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar veya başlatılmayanlar veya göreve başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılır.

10 - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Giriş Sınavı sonuçları www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca başarılı olan adaylara yazılı tebligat yapılacaktır. Adaylar, Giriş Sınavı sonucunun ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde Sınav Komisyonuna yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde incelenerek karara bağlanıp sonuç, adaya yazılı olarak bildirilir.

11 - DİĞER HUSUSLAR

Asıl listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine yedek listedeki adaylar sırasıyla ve aynı esaslara göre atanacaktır. Sınavı kazananlardan, Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. İlan olunur.

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