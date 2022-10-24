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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 İşçi Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 29 ekim 2022

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 İşçi Alacak
Kamusaati
Kamusaati
24 Ekim 2022 Pazartesi 23:07

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kurumumuz Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 kadroya Sürekli İşçi alınacaktır.

Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 24.10.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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