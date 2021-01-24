Devlet Hava Meydanları İşletmesi / DHMİ özel güvenlik personeli alımı 2021

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Güvenlik Görevlisi Alım için Başvuru Şartları ve Tarihi! 3 Bin 619 Güvenlik Görevlisi Alımı...

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen duyuruya göre, Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ihaleyle 3 bin 619 personel alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak personelin 3 bin 388 tanesi güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecek. İhale 19 Şubat'ta DHMİ Genel Müdürlüğünde gerçekleşecek. Alımlar ise 1 Nisan 2019 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak.

DHMİ Genel Müdürlüğü 3 bin 619 özel güvenlik personeli alacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından işe alım ihalesi, 19 Şubat'ta Ankara'da DHMİ Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşecek. İşe alınacak personel, seyrüsefer yardımcı istasyonlarında 01 Nisan 2019 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında çalışacak. İhalede en çok alım 221 personel ile Atatürk Havalimanı için gerçekleştirilecek.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi 3 bin 619 personel alım süreci devam ediyor. DHMİ tarafından havalimanlarına güvenlik görevlisi alımına dair ilan yayınlanmıştı. Haber içeriğimizi de sizlerle paylaştığımız illerde istihdam edilecek olan personel kadrolarının 184'ü vardiya sorumlusu ve 47'si ise proje sorumlusu olarak istihdam edilecek. DHMİ personel alım ilanına göre; en çok alım 221 personel ile Atatürk Havalimanı için gerçekleşecek.



İhale 184 vardiya sorumlusu, 47 proje sorumlusu, 3 bin 388 özel güvenlik personeli olmak üzere toplam 3 bin 619 personelle güvenlik hizmeti satın alma işini kapsıyor. Aranan özellikler: T.C vatandaşı olmak, kamu haklarından yasaklı olmamak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, kasten işlenen bir suçtan hüküm giymemiş olmak ve engelli olmamak. Ayrıca erkeklerde 1.70 kadınlarda da 1.60 cm'den uzun olmak koşulu var. Kilo ise boy uzunluğuyla orantılı olacak. İşini yapmasına neden olacak bir engelin bulunmaması da ihale şartnamesinde yer alan maddelerden biri. Proje sorumluları ile vardiya amirlerinde boy, kilo ve yaş kriterleri aranmayacak.

Çalışanların görevlendirelecekleri yerler sayıları ile şöyle;

Adana Havalimanı ve Bahçe Akçadağ Radar İstasyonu-110 personel

Adıyaman Havalimanı-57 personel

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ve Radar İstasyonu-74 personel

Amasya Merzifon Havalimanı ve Tavşandağı Radar İstasyonu-34 personel

Atatürk Havalimanı- 221 personel

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı-77 personel

Batman Havalimanı ve Batman Beşiri Radar İstasyonu-76 personel

Bingöl Havalimanı-77 personel

Bursa Yenişehir Havalimanı ile Yalova VOR İstasyonu ve Şahintepe VOR İstasyonu-53 personel

Çanakkale Havalimanı ve Biga VOR İstasyonu-44 personel

Muğla Dalaman Havalimanı ve Nuri Baba SSR Hv.Radar İstasyonu-50 personel

Denizli Çardak Havalimanı-94 personel

Diyarbakır Havalimanı-148 personel

Elazığ Havalimanı ve Harput VOR İstasyonu-69 personel

Erzincan Havalimanı ve Karadağ Radar ile Refahiye VOR İstasyonu-84 personel

Erzurum Havalimanı ve Kargapazarı Radar ile Erzurum Vor İstasyonu-67 personel

Gaziantep Havalimanı-124 personel

Genel Müdürlük / Ankara-11 personel

Gökçeada Havalimanı / Çanakkale-9 personel

Hatay Havalimanı-98 personel

Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı-88 personel

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı- 46 personel

Kahramanmaraş Havalimanı-69 personel

Kars Harakani Havalimanı- 68 personel

Kastamonu Havalimanı ve İnebolu VOR / DME ile İnebolu Mode-S SSR İstasyonu-41 personel

Konya Havalimanı ve Ermenek Yumurtepe ile Mut SSY İstasyonu-78 personel

Malatya Havalimanı ve Malatya VOR İstasyonu-39 personel

Mardin Havalimanı-99 personel

Muğla Milas Bodrum Havalimanı ve Küçük Sungurtepe Radar İstasyonu-61 personel

Muş Havalimanı-76 personel

Nevşehir Kapadokya Havalimanı-38 personel

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı-48 personel

Samsun Çarşamba Havalimanı-75 personel

Siirt Havalimanı ve Gökçebağ VOR İstasyonu-78 personel

Sinop Havalimanı-46 personel

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı ve Gemerek SSY İstasyonu-87 personel

Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Eski Şanlıurfa Havalimanı ile Korçik SSR Radar İstasyonu-180 personel

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı-110 personel

Tekirdağ Çorlu Havalimanı-33 personel

Tokat Havalimanı-20 personel

Trabzon Havalimanı ve Akçaabat Üzümlü Radar İstasyonu-168 personel

Van Ferit Melen Havalimanı-88 personel

Ordu Giresun Havalimanı-128 personel

Ankara Esenboğa Havalimanı- 56 personel

Antalya Havalimanı-57 personel

Balıkesir Merkez Havalimanı-21 personel