Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4 Gemi Adamı Personel Alımı, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü iştihdam edilmek üzere 1 KAPTAN (UZAKYOL), UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTİ, UZAKYOL BAŞMÜHENDİSİ/BAŞMAKİNİSTİ, UZAKYOL VARDİYA MÜHENDİSİ/MAKİNİSTİ toplamda 4 personel alımı yapılacaktır. İş başvuru formu ve başvuru şartları haberde..

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4 Gemi Adamı Personel Alımı

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4 Gemi Adamı Personel Alımı, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü iştihdam edilmek üzere 1 KAPTAN (UZAKYOL), UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTİ, UZAKYOL BAŞMÜHENDİSİ/BAŞMAKİNİSTİ, UZAKYOL VARDİYA MÜHENDİSİ/MAKİNİSTİ toplamda 4 personel alımı yapılacaktır. İş başvuru formu ve başvuru şartları haberde..

İŞGÜCÜ TALEBLERİMİZ 17.04.2020 – 21.04.2020 TARİHLERİ ARASINDA İŞKUR’DA YAYINLACAKTIR

VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜ’NE ALINACAK

1 KAPTAN (UZAKYOL)

TALEBİMİZ İLAN EDİLİRKEN DUYURULACAK HUSUSLAR

Başvuru yapacak adayların başvuru yapmadan önce, çalışacağı işyerini görmeleri kendileri açısından faydalı olacaktır.

1- Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

2- Adaylarda, erkek olma şartı aranmaktadır.

3- Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır.

4- Adayların; İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla lisans düzeyinde istenilen bölümden mezun olması gerekmektedir.

5- Adayların; İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Kaptan (Uzakyol)) Yeterlilik Belgesi , STCW Belgeleri, GOC veya ROC Yeterlilik Belgesi ve Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgelerine sahip olması gerekmektedir.

6- İşgücü talebimize başvurup, İŞKUR’ca ilan edilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında;

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı olanlar her sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararını getirecektir.),

- Öğrenim belgesi,

- Askerlik durum belgesi, (Terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge),

- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı),

- Gemiadamı Yeterlilik Belgesi,

- STCW Belgeleri,

- Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri

- 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu (TCDD web sitesinde yayınlanacaktır.) eksiksiz olarak doldurarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Gar/ANKARA adresine gelerek teslim edecektir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

7- İŞKUR’ ca ilan edilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslim tarihi ve yeri ile sözlü sınav tarihi ve yeri TCDD Web sitesi duyurular bölümünde “www.tcdd.gov.tr” web sitemizde ilan edilecektir.

Yapılacak sözlü sınavda adaylar sınav kurul üyelerince; özgüvenlerinin 10 puan, yazılı iletişimlerinin 10 puan, sözlü iletişimlerinin 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, Mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemeleri 2 soru ve teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" gereğince, yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurul üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %30'u, KPSS puanının %70'i alınarak başarı puanı ve sıralama belirlenmektedir.

8- Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

9- Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, işe başlatılacak adaylardan;

Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden tarama testi yaptırılması istenecektir. (Tarama testi alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir).

- Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihara testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) belirtilmiş olacak ve görme/işitme değerlendirme sonuçları sağlık kurulu raporuna eklenmiş olacaktır.

10- Teşekkülümüzde görev alacak Kaptan (Uzakyol) 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

11- Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir.

12- 854 Sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe başlayan Kaptan (Uzakyol) işçilerinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.

13- Sözlü sınavını asıl kazanan adaylar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda işe başlatılacaktır.

VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜ’NE ALINACAK

1 UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTİ

TALEBİMİZ İLAN EDİLİRKEN DUYURULACAK HUSUSLAR

Başvuru yapacak adayların başvuru yapmadan önce, çalışacağı işyerini görmeleri kendileri açısından faydalı olacaktır.

1- Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

2- Adaylarda, erkek olma şartı aranmaktadır.

3- Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır.

4- Adayların; İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla lisans düzeyinde istenilen bölümden mezun olması gerekmektedir.

5- Adayların; İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol Birinci Zabiti) Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri, GOC veya ROC Yeterlilik Belgesi ve Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgelerine sahip olması gerekmektedir.

6- İşgücü talebimize başvurup, İŞKUR’ca ilan edilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında;

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı olanlar her sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararını getirecektir.),

- Öğrenim belgesi,

- Askerlik durum belgesi, (Terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge),

- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı),

- Gemiadamı Yeterlilik Belgesi,

- STCW Belgeleri,

- Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri

- 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu (TCDD web sitesinde yayınlanacaktır.) eksiksiz olarak doldurarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Gar/ANKARA adresine gelerek teslim edecektir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

7- İŞKUR’ ca ilan edilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslim tarihi ve yeri ile sözlü sınav tarihi ve yeri TCDD Web sitesi duyurular bölümünde “www.tcdd.gov.tr” web sitemizde ilan edilecektir.

Yapılacak sözlü sınavda adaylar sınav kurul üyelerince; özgüvenlerinin 10 puan, yazılı iletişimlerinin 10 puan, sözlü iletişimlerinin 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, Mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemeleri 2 soru ve teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" gereğince, yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurul üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %30'u, KPSS puanının %70'i alınarak başarı puanı ve sıralama belirlenmektedir.

8- Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

9- Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, işe başlatılacak adaylardan;

Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden tarama testi yaptırılması istenecektir. (Tarama testi alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir).

- Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihara testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) belirtilmiş olacak ve görme/işitme değerlendirme sonuçları sağlık kurulu raporuna eklenmiş olacaktır.

10- Teşekkülümüzde görev alacak Uzakyol Birinci Zabiti 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

11- Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir.

12- 854 Sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe Uzakyol Birinci Zabiti işçilerinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.

13- Sözlü sınavını asıl kazanan adaylar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda işe başlatılacaktır.

VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜ’NE ALINACAK

1 UZAKYOL BAŞMÜHENDİSİ/BAŞMAKİNİSTİ

TALEBİMİZ İLAN EDİLİRKEN DUYURULACAK HUSUSLAR

Başvuru yapacak adayların başvuru yapmadan önce, çalışacağı işyerini görmeleri kendileri açısından faydalı olacaktır.

1- Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

2- Adaylarda, erkek olma şartı aranmaktadır.

3- Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır.

4- Adayların; İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla lisans düzeyinde istenilen bölümden mezun olması gerekmektedir.

5- Adayların; İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti) Yeterlilik Belgesi , STCW Belgeleri ve Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgelerine sahip olması gerekmektedir.

6- İşgücü talebimize başvurup, İŞKUR’ca ilan edilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında;

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı olanlar her sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararını getirecektir.),

- Öğrenim belgesi,

- Askerlik durum belgesi, (Terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge),

- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı),

- Gemiadamı Yeterlilik Belgesi,

- STCW Belgeleri,

- Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri

- 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu (TCDD web sitesinde yayınlanacaktır.) eksiksiz olarak doldurarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Gar/ANKARA adresine gelerek teslim edecektir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

7- İŞKUR’ ca ilan edilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslim tarihi ve yeri ile sözlü sınav tarihi ve yeri TCDD Web sitesi duyurular bölümünde “www.tcdd.gov.tr” web sitemizde ilan edilecektir.

Yapılacak sözlü sınavda adaylar sınav kurul üyelerince; özgüvenlerinin 10 puan, yazılı iletişimlerinin 10 puan, sözlü iletişimlerinin 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, Mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemeleri 2 soru ve teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" gereğince, yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurul üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %30'u, KPSS puanının %70'i alınarak başarı puanı ve sıralama belirlenmektedir.

8- Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

9- Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, işe başlatılacak adaylardan;

Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden tarama testi yaptırılması istenecektir. (Tarama testi alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir).

- Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihara testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) belirtilmiş olacak ve görme/işitme değerlendirme sonuçları sağlık kurulu raporuna eklenmiş olacaktır.

10- Teşekkülümüzde görev alacak Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti, 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

11- Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir.

12- 854 Sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe başlayan Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti, işçilerinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.

13- Sözlü sınavını asıl kazanan adaylar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda işe başlatılacaktır.

VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜ’NE ALINACAK

1 UZAKYOL VARDİYA MÜHENDİSİ/MAKİNİSTİ

TALEBİMİZ İLAN EDİLİRKEN DUYURULACAK HUSUSLAR

Başvuru yapacak adayların başvuru yapmadan önce, çalışacağı işyerini görmeleri kendileri açısından faydalı olacaktır.

1- Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

2- Adaylarda, erkek olma şartı aranmaktadır.

3- Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır.

4- Adayların; İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla lisans düzeyinde istenilen bölümden mezun olması gerekmektedir.

5- Adayların; İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti) Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri ve Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgelerine sahip olması gerekmektedir.

6- İşgücü talebimize başvurup, İŞKUR’ca ilan edilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında;

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı olanlar her sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararını getirecektir.),

- Öğrenim belgesi,

- Askerlik durum belgesi, (Terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge),

- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı),

- Gemiadamı Yeterlilik Belgesi,

- STCW Belgeleri,

- Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri

- 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu (TCDD web sitesinde yayınlanacaktır.) eksiksiz olarak doldurarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Gar/ANKARA adresine gelerek teslim edecektir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

7- İŞKUR’ ca ilan edilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslim tarihi ve yeri ile sözlü sınav tarihi ve yeri TCDD Web sitesi duyurular bölümünde “www.tcdd.gov.tr” web sitemizde ilan edilecektir.

Yapılacak sözlü sınavda adaylar sınav kurul üyelerince; özgüvenlerinin 10 puan, yazılı iletişimlerinin 10 puan, sözlü iletişimlerinin 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, Mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemeleri 2 soru ve teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" gereğince, yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurul üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %30'u, KPSS puanının %70'i alınarak başarı puanı ve sıralama belirlenmektedir.

8- Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

9- Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, işe başlatılacak adaylardan;

Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden tarama testi yaptırılması istenecektir. (Tarama testi alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir).

- Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihara testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) belirtilmiş olacak ve görme/işitme değerlendirme sonuçları sağlık kurulu raporuna eklenmiş olacaktır.

10- Teşekkülümüzde görev alacak Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

11- Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir.

12- 854 Sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe başlayan Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti işçilerinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.

13- Sözlü sınavını asıl kazanan adaylar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda işe başlatılacaktır.

VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜ’NE ALINACAK

1 KAPTAN (UZAKYOL)

1 UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTİ

1 UZAKYOL BAŞMÜHENDİSİ/BAŞMAKİNİSTİ

1 UZAKYOL VARDİYA MÜHENDİSİ/MAKİNİSTİ

TALEBİMİZ İLAN EDİLİRKEN İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ

Gemi Makinaları lisans programı

Gemi Makineleri lisans programı

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans programı

Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı

Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı

Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programı

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri lisans programı

Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı

Güverte lisans programı

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans programı

Deniz ve Liman İşletme lisans programı

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği ve Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi lisans programı

Deniz Bilimleri lisans programı

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi lisans programı

Güverte (DKK) lisans programı

Makine Mühendisliği lisans programı

TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©