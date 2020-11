Dev rakam açıklandı! Maliye Bakanlığı 1800 personel Alımı İlanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alınacağını açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1500 defterdarlık uzmanlığı kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Sınav sonunda 300 defterdarlık personeliyle birlikte 1800 kişi istihdam edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alınacağını açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1500 defterdarlık uzmanlığı kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Sınav sonunda 300 defterdarlık personeliyle birlikte 1800 kişi istihdam edilecek.

SON BAŞVURU 31 ARALIK

Bu kapsamda başvurular, 21-31 Aralık tarihlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Yazılı sınav, 31 Ocak 2021 günü saat 10.00'da Ankara'da olacak. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler Bakanlığın internet sayfasında, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecek. Taşra teşkilatında (defterdarlıklarda) boş bulunan toplam 300 defterdarlık uzman yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacak.

I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) boş bulunan toplam

300 adet Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle

Defterdarlık Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Her ilin kontenjan sayısı ve atama yapılacak yerler TABLO 1’de gösterilmiştir.

IV-SINAV BAŞVURUSU:

a) Adaylar başvurularını, TABLO 1’de yer alan sadece bir il’i seçmek suretiyle

yapacaktır. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir.

b) Başvurular 18/01/2021 tarihinden 29/01/2021 günü mesai saati bitimine (Saat 17:00)

kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik

ortamda yapılacaktır.

c) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir

örneğinin; en geç sınavdan önce Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya

posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan

başvurular işleme konulmaz.

ç) Gerek görülmesi halinde, adaylardan istenecek belgelere başvuru sayfasında yer

verilecektir.

V-SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

Her il için TABLO 1’de belirlenen toplam kontenjan sayısının 4 katına kadar aday giriş

sınavına katılacaktır. Her il için belirlenen toplam kontenjan sayısının 4 katından fazla

başvuru olması halinde sınava başvurduğu KPSS puanına görev yapılacak sıralamaya göre en

yüksek puanlı adaydan başlamak üzere en fazla 4 katı aday o il için yapılacak sınava

katılmaya hak kazanacaktır. Aynı il için yapılan sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı

puanlı adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

VI- SINAV ŞEKLİ:

Giriş sınavı, sözlü usulle yapılacaktır.

VII- SINAV KONULARI:

Giriş sınavı konuları aşağıda belirtilmiştir.

a) Hukuk: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişiler Hukuku, Eşya

Hukuku), İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler),

Ticaret Hukuku (Başlangıç), Ceza Hukuku (Genel Hükümler),

b) İktisat: Makro İktisat, Mikro İktisat,

c) İşletme: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi,

ç) Maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,

d) Muhasebe: Genel Muhasebe,

VIII-DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavında adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden

değerlendirilir.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan

üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş puan olması zorunludur.

Adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanacaktır. Başarı sıralamasına

göre başvuru yapılan il için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en

fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde giriş

sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yedek listede yer alan adayların hakları, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl

süreyle geçerli olup, sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil

etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek

adayların hakları sona erer.

Giriş sınavı sonuçları Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet

sayfasında duyurulacaktır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için

müktesep hak teşkil etmez.

IX-ATAMA:

a) Giriş sınavını asıl olarak başarmış adayların il içerisinde görev yapacağı yer, giriş

sınavı puanı ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle en yüksek puanlı adaydan başlamak

suretiyle belirlenecektir.

b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin

sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal

edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal

edilir.

d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, (b), (c) ve (ç) bendinde

sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden

ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o il için belirlenen

başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılır.

e) Bir il için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalması halinde, diğer

illerin yedekleri arasından giriş sınavı puanı sıralamasına göre tercihleri de dikkate alınmak

suretiyle boş kalan kontenjanlara yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılır. Bu şekilde

tercih alınarak ataması yapılan adaylar, sınav sonuçlarına göre elde ettikleri yedeklik

haklarından feragat etmiş sayılır.

X-ÇALIŞMA ŞARTI:

Ataması yapılanlar, atandıkları il’de beş yıl görev yapmak zorundadır.

XI-DİĞER HUSUSLAR:

a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik

belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında

bulunduracaktır.)

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237

sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

c) Başvurular 29/01/2021 tarihi mesai saati (17:00) sonunda sona ereceğinden, kadar

adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz

önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Adres:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308

Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55

Faks : 0 (312) 425 04 43