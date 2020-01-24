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Denkasan Telekominikasyon Çağrı Merkezi Operotörü işe Alım İlanı | Denkasan Çağrı Merkezi Operatörü İş Başvurusu

Denkasan Telekominikasyon Çağrı Merkezi Operotörü İşe Alım İlanı | Denkasan İş Başvurusu

Denkasan Telekominikasyon Çağrı Merkezi Operotörü işe Alım İlanı | Denkasan Çağrı Merkezi Operatörü İş Başvurusu
24 Ocak 2020 Cuma 18:31

Denkasan Telekominikasyon Çağrı Merkezi Operotörü işe  Alım İlanı | Denkasan Çağrı Merkezi Operatörü İş Başvurusu

İş İçeriği;

En çok 3 yılÇağrı merkezi  tecrübeli adaylar

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Takim çalışmasına uyum sağlayabilen müşteri temsilcileri alınacaktır.

  • Başvuru Şartları;

    Şirket dahilinde üç vardiyalı sistem  uygulanmaktadır vardiya çalışma sistemine uyum sağlayabilecek bayanların başvuru yapması rica olunur !
  • En az lise mezunu,
  • 35 yaşını aşmamış,
  • Diksiyonu düzgün,
  • Tercihen konusunda tecrübeli,
  • Telefonda iletişim yeteneği güçlü,
  • Çok iyi sözel ifade becerilerine ve ikna yeteneğine sahip,
  • Sosyal yönü güçlü, insan ilişkilerinde başarılı,
  • Kayseri'de ikamet eden,
  • Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
  • Bayan

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net//is-ilani/denkasan-telekomunikasyon-san-tic-ltd-sti-cagri-merkezi-operatoru-2401193

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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