Denkasan Telekominikasyon Çağrı Merkezi Operotörü İşe Alım İlanı | Denkasan İş Başvurusu
Denkasan Telekominikasyon Çağrı Merkezi Operotörü işe Alım İlanı | Denkasan Çağrı Merkezi Operatörü İş Başvurusu
İş İçeriği;
En çok 3 yılÇağrı merkezi tecrübeli adaylar
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Takim çalışmasına uyum sağlayabilen müşteri temsilcileri alınacaktır.
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Başvuru Şartları;Şirket dahilinde üç vardiyalı sistem uygulanmaktadır vardiya çalışma sistemine uyum sağlayabilecek bayanların başvuru yapması rica olunur !
- En az lise mezunu,
- 35 yaşını aşmamış,
- Diksiyonu düzgün,
- Tercihen konusunda tecrübeli,
- Telefonda iletişim yeteneği güçlü,
- Çok iyi sözel ifade becerilerine ve ikna yeteneğine sahip,
- Sosyal yönü güçlü, insan ilişkilerinde başarılı,
- Kayseri'de ikamet eden,
- Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
- Bayan
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net//is-ilani/denkasan-telekomunikasyon-san-tic-ltd-sti-cagri-merkezi-operatoru-2401193
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