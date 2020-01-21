Dener Makina San. Tic Ltd.Şti İnsan Kaynakları Uzman Personeli i İşe Alım İlanı Eleman Alımı
Dener Makina San. Tic Ltd.Şti İnsan Kaynakları Uzman Personeli İşe Alım İlanı |Dener Makina İş Başvurusu
İş İçeriği;
Kayseri İncesu Bölgesi
- İnsan Kaynakları uygulamalarının takip edilerek, personelin geri bildirimleri, talep ve beklentileri doğrultusunda gerekli iyileştirmelerin yapılması, sistemlerde sürekli gelişim sağlanması,
- Bölümlere İnsan Kaynakları uygulamalarında yönlendirici destek sağlanması,
- İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili proje planlarının hazırlanması, planların takip edilerek, uygulamaların zamanında devreye alınmasının sağlanması,
- İnsan Kaynakları süreç verimliliğinin ölçülmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, iyileştirmeye yönelik aksiyonların alınması,
- İşe alım, oryantasyon ve işten ayrılma süreçlerinin kurumsal uygulamalar çerçevesinde etkin bir şekilde yürütülmesi,
- Yetkinlik ve performans değerlendirme sürecinin etkin olarak yürütülmesi, mevcut sürecin geliştirilmesi,
- İnsan Kaynakları ve eğitim bütçesinin hazırlanması,
- Yıllık eğitim planının oluşturulması, iç ve dış eğitimlerin organize edilmesi, eğitim etkinliğinin ölçülmesi ve raporlanması,
- Çalışan memnuniyeti anketinin yapılması, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, raporlanması, ölçümleme sonuçlarına göre iyileştirici aksiyonların takibi,
- İnsan Kaynakları kalite sistem kayıtlarının (prosedür, talimat, form, vb.) güncel tutulmasının sağlanması,
- Sosyal faaliyetlerin, kurumsal etkinliklerin ve sosyal sorumluluk projelerinin organizasyonu,
- Kurumsal iletişim çalışmalarına destek verilmesi,
- İnsan Kaynakları bilgi sistemlerinin (sicil yönetimi, portal, raporlama) güncel tutulması ve geliştirilmesi.
- Çalışma saatlerinin, yıllık izinlerin, görevlerin kontrolü, ücretlere esas olacak şekilde düzenlemelerin yapılması,
- Personel özlük işlemleri, puantaj, bordrolama, yasal bildirimlerin ve yasal süreçlerin (SGK, İş-Kur, e-bildirge, vb.) mevzuata uygun olarak, zamanında yerine getirilmesi
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Başvuru Şartları;
- Üniversitelerin İnsan Kaynakları, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun,
- İnsan Kaynakları alanında yaklaşık 4 yıl tecrübe sahibi,
- İş Hukuku, SGK ve İSG ile ilgili yasal mevzuatlar konusunda bilgi sahibi,
- İK süreçleri hakkında bilgili ve tecrübe sahibi,
- Yazılı ve sözlü iletişim kabiliyeti Güçlü kuvvetli,
- MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
- İnsan ilişkilerinde başarılı ve sabırlı,
- Takım çalışmasına uyum sağlayan ,
- Çözüm odaklı ve analitik düşünce yapısına sahip,
- Raporlama, organizasyon ve planlama yeteneğine sahip,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini Yapmış olmak
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/dener-makina-san-ve-tic-ltd-sti-insan-kaynaklari-uzman-yardimcisi-2449789
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