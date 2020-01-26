Darıca Kocaeli Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Darıca Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, Kocaeli Darıca belediyesi güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Darıca Belediyesi Personel Alımı

Darıca Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Darıca Belediyesi Personel Alımı

Darıca ilçemiz, kocaelinin şehrimizde yer alan metropol ilçelerinden biridir ve Tarihi ve kültürel açıdan Türkiyemizin en önemli ilçelerinden birisi konumunda olmakla birlikte, Darıca Belediyesi tarafından yapılan veya yapılacak olan tüm memur işçi eleman personel alımı duyuruları ile İpekyolu Belediyesi güncel iş ilanları, personel adaylarından istenilen nitelik ve özellikler iş imkanları, iş başvuruları ve bunlara ait iş başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları yer almaktadır. Detaylı bilgi belediye internet adresinden ve www.kamusaati.com internet sitemizden alınabilir. Kadrolu istihdam konusunda Kurumların memur istihdam talepleri ise kurumların talebi dogrultusunda ilgili mevzuat çerçevesinde işkur ve devlet personel başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Burada da KPSS puanı ve Kurum Sınavı (Yazılı veya Sözlü) esas alınmaktadır.

Kamu saati sayfamızı sosyla medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Darıca Belediyesi İş İlanları 2019

Darıca Belediyesi Türkiyemizin en çalışkan belediyeleri arasında en üst sıralarda gösterilmektedir. Son senelerde yapmış oldukları çalışmalar ile 7’den 70’e her vatandaşımızın takdirini almayı başarmışlardır. Darıca Belediyesinin iş gücünden sorumlu birimi insan kaynakları bu çalışmaların hiç bir aksamaya gecikmeye mahal vermeden hız kesmeden devam etmesi ve Darıca ilçesinin çehresini değiştirmek insanlara daha yaşanılabilir bir ilçe sunmak için var gücüyle çalışacaklarını belirtmiştir. Darıca Belediyesi bu kapsamda kendi bünyesindeki açık kadro ve pozisyonlar için de çok sayıda memur işçi personel alımı, eleman alımı, gerçekleştirmektedir.

Darıca Belediyesinin ilgili birimlerince yayınlanan veya yayınlanacak olan iş ilanları içinde ilköğretim mezunu, lise mezunu, ön lisans mezunu ve üniversite mezunu çok sayıda bay ve bayan adayın iş başvurusu yapabileceği açık kadrolar ve pozisyonlar yer almaktadır. İşe alım süreci başlatılarak işe alınacak olan personeller sözleşmeli, kadrolu ve geçici gibi statülerde barındırılacaklardır. Darıca Belediyesi iş ilanları içinde mühendis, özel güvenlik görevlisi,park bahçe görevlisi, kepçe operatörü, büro elemanı, şoför, zabıta, sosyolog gibi çeşitli kadrolar bulunmaktadır. Peki tüm bu iş ilanlarını nasıl ve nereden takip edebilirsiniz, ilanlara nasıl iş başvurusu yapabilirsiniz? Darıca Belediyesince yayınlanan veya yayınlanacak olan bütün iş ilanları www.kamusaati.com adresimiz üzerinde yer almaktadır. Tüm bu iş ilanlarını takip etmek, ilanlara ait iş başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgileri öğrenmek ve herkesten önce haberdar olarak iş başvurusu yapmak için bizleri sosyal ağlardan takip edebilirsiniz.

Darıca Belediyesi İş İlanları

Darıca ilçesini Kocaeli'nın yeni yüzü olacak şekilde modernize etmeye çalışan Darıca Belediyesi, bu çalışmaları kapsamında kadrosuna alacağı personelleri hangi kadroda ve hangi şartlarda istihdam edeceğine dair resmi internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayarak vatandaşlarını bilgilendirecek. Tabiki herzaman olduğu gibi bu ilanlar yayımlanır yayımlanmaz Sitemiz www.kamusaati.com adresimizin personel alımı ilanları bölümünde de yer alacaktır. sizlerde herkesten önce benim haberim olsun diyorsanız sitemizi sık kullanılar sekmesine ekleyerek en gülcel haberleri son dakika haberleri ve iş ilanlarını öğrenmek içiin herkesten bir adım önce olabilirsiniz.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KOCAELİ İLİ GÜNCEL TÜM İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!!!

Darıca Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Öz Kaynaklarını ve Bütçesini akılcı bir şekilde kullanarak Darıca 'yı ve dolayısıyla Kocaeli'nın gelişmesini sağlama hedefinde olan Darıca Belediyesi, bu hususta İşkur yetkilileri ile görüşmeler yaparak bazı alanlarda ortak hareket etmeye ve çeşitli istihdam projeleri yapmaya karar vermiştir.

Bu nedenle bünyesine alacağı personellerinin internet sitesi üzerinden yayınlayacağı iş başvuru formunu doldurmalarını ya da İşkur büroları aracılığıyla yapılan mülakatlara katılmalarını isteyen belediye yetkilileri, başvuruların insan kaynakları birimi yetkilileri aracılığıyla değerlendirileceğini belirtmektedir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Darıca Belediyesi İş ilanları

Darıca, ismini sahilden 200 m. Kuzeyde bulunan, günümüzde bir burcu ayakta kalan Darıca Kalesinden alır.

Bizanslılar döneminde dışarıdan gelebilecek taarruzlara karşı bir tevkif kalesi olarak kullanılan kalenin tarihteki en eski adı "TARARİON" olarak bilinmektedir. Bu kaleden daha sonraları "TORİCİON" olarak bahsedilir. Bizans döneminde antik dönem "BİTHYNİESİNE" özel önem verilirmiş. Bu dönemde şehir ve kiliseler bir yol örgütüyle birbirine bağlanmıştır; önem derecesine göre sıralanan kent ve kiliseler yol örgütü listesinde Darıca; "KALOS AGROS" ismiyle anılır. Danca'nın (1329) Pelekonon savaşıyla Türklerin eline geçmesinden Cumhuriyet dönemine kadar geçen sürede burada oturan yerli Rumlarca Darıca, "ARECU" ismiyle anılmıştır. Evliya Çelebi Seyehatnamesinde Danca'dan "DAR UCA" olarak bahseder. Cumhuriyet döneminde "DARUCA" Halk dilinde DARICA şeklinde isimlendirilerek günümüzdeki ismini almıştır.