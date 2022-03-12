Dardanel Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Dardanel Personel Alımı 2022, Dardanel İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, Dardanel İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Dardanel bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Dardanel personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.
Dardanel İş İlanları
Dardanel şirketinin üretim tesisleri hala Çanakkale’de bulunmaktadır. Genel merkezini ise İstanbul/Tarabya’ya taşımıştır. Bu iki birime ek olarak İstanbul/Ümraniye’de Dardanel Dağıtım birimi bulunmaktadır. Tarabya’daki ofis birimi, bir yalı içine kurulmuştur. Konumu ve mimarisiyle çalışanlara keyifli bir ortam sunmaktadır. Çalışanlarına verdiği önemi “Emeğe Saygı” sloganıyla anlatan Dardanel, her düşüncenin bir değeri olduğu fikrini savunmaktadır.
Dardanel çalışanları molalarında firmanın ürünlerine ücretsiz olarak ulaşabilmektedir. Buna ek olarak şirket çalışanlarına yemek kartı sağlamaktadır. Çalışma saatleri ise hafta içi 09:00-18:00 arası olarak belirlenmiştir.
Nasıl Başvurulur?
Dardanel şirketinin insan kaynakları sayfasına ulaşarak iş fırsatları bölümünü incelediğimizde, açık pozisyonları görmek için bizi diğer kariyer sitelerine yönlendirdiklerini görüyoruz. https://www.dardanel.com.tr/8-hakkimizda/15-insan-kaynaklari/
Bu yönlendirmenin üzerinde yazan kısa notta ise, PDF formatında özgeçmişlerin insankaynaklari@dardanel.com.tr adresine yollanabileceği belirtilmiştir. Sizler de hem özgeçmişlerinizi mail yoluyla Dardanel’e iletebilir hem de diğer kariyer sitelerinden açık pozisyonları inceleyebilirsiniz.
Dardanel Açık Pozisyonlar
- Mekanik Bakım Operatörü – Çanakkale: Şirketin tesislerinde bulunan makine gruplarında bakım işlemlerini talimatlara göre yerine getirmekten sorumludur.
- Mali İşler / Muhasebe Müdürü – İstanbul: Şirketin tüm muhasebe ve finans süreçlerini yürütmek, mali tablolar ve yönetim raporlarının hazırlanmasından sorumludur.
- Üretim İşçisi – İstanbul ve Çanakkale: Sorumlu olduğu tesislerdeki üretimleri yüksek verimle, kalite ve hijyen kurallarına uygun standartlarla yapılmasını sağlamaktan sorumludur.
- Üretim Operatörü – İstanbul: Makine ve ekipmanların her safhada ayarını ve temizliğini yapmak, üretim işlemlerini prosedürleri takip ederek yerine getirmekten sorumludur. Ayrıca makine takip süreçlerini de yürütmelidir.
- Planlama Mühendisi – Çanakkale: Teknik malzeme tedarik ve ekipman alımlarında satın almaya destek vermek ve yenileme yatırımı projelerine katkı sağlamaktan sorumludur.
- Gıda Mühendisi – İstanbul: Üretim planının yapılması ve takibinin sağlanmasından sorumludur.
- İnsan Kaynakları Sorumlusu – Çanakkale: Birimlerin kadro ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik işe alım süreçlerini takip etmekten sorumludur.