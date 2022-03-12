Dardanel Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Dardanel Personel Alımı 2022, Dardanel İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, Dardanel İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Dardanel bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Dardanel personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Dardanel İş İlanları

Dardanel şirketinin üretim tesisleri hala Çanakkale’de bulunmaktadır. Genel merkezini ise İstanbul/Tarabya’ya taşımıştır. Bu iki birime ek olarak İstanbul/Ümraniye’de Dardanel Dağıtım birimi bulunmaktadır. Tarabya’daki ofis birimi, bir yalı içine kurulmuştur. Konumu ve mimarisiyle çalışanlara keyifli bir ortam sunmaktadır. Çalışanlarına verdiği önemi “Emeğe Saygı” sloganıyla anlatan Dardanel, her düşüncenin bir değeri olduğu fikrini savunmaktadır.

Dardanel çalışanları molalarında firmanın ürünlerine ücretsiz olarak ulaşabilmektedir. Buna ek olarak şirket çalışanlarına yemek kartı sağlamaktadır. Çalışma saatleri ise hafta içi 09:00-18:00 arası olarak belirlenmiştir.

Nasıl Başvurulur?

Dardanel şirketinin insan kaynakları sayfasına ulaşarak iş fırsatları bölümünü incelediğimizde, açık pozisyonları görmek için bizi diğer kariyer sitelerine yönlendirdiklerini görüyoruz. https://www.dardanel.com.tr/8-hakkimizda/15-insan-kaynaklari/

Bu yönlendirmenin üzerinde yazan kısa notta ise, PDF formatında özgeçmişlerin insankaynaklari@dardanel.com.tr adresine yollanabileceği belirtilmiştir. Sizler de hem özgeçmişlerinizi mail yoluyla Dardanel’e iletebilir hem de diğer kariyer sitelerinden açık pozisyonları inceleyebilirsiniz.

Dardanel Açık Pozisyonlar